By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 17, 2025
LIVE HINDUSTAN
Food
घर पर
बनाएं
चटपटा चाट मसाला!
चाट मसाला, भारतीय व्यंजनों का तड़का। इसका तीखा और खट्टा स्वाद सलाद, फलों और स्नैक्स को चटपटा बनाता है।
चाट मसाला
Photo: Adobe Stock
सामग्री: अमचूर, जीरा, काली मिर्च, काला नमक, हींग, नमक, अजवाइन और गरम मसाला।
रेसिपी
भूनें और पीसें: जीरा, काली मिर्च और अजवाइन को हल्का भूनकर पीस लें।
स्टेप 1
Photo: Adobe Stock
भुने मसालों को अमचूर, काला नमक, हींग और गरम मसाला के साथ मिलाएं।
स्टेप 2
Photo: Adobe Stock
स्वादानुसार नमक: अपने स्वाद के अनुसार नमक मिलाएं और अच्छे से मिक्स करें।
स्टेप 3
Photo: Adobe Stock
बारीक पीसें: मिश्रण को बारीक पीसकर एक समान पाउडर बना लें।
स्टेप 4
Photo: Adobe Stock
मसाले को एयरटाइट डिब्बे में भरकर रखें ताकि ताजगी बनी रहे।
स्टोरेज
Photo: Adobe Stock
चाट, पकोड़े, फल, सलाद पर छिड़कें और स्वादिष्ट चटपटा जायका लें।
जायकेदार
Photo: Adobe Stock
नारियल दही के ये फायदे जानते हैं आप?
Click Here