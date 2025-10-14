By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 14, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Food

मिल्क केक रेसिपी: घर पर बनाएं!

मिल्क केक, एक पारंपरिक मिठाई है जो मुख्यतः दूध, चीनी और घी से बनती है।

मिल्क केक

Photo: Adobe Stock

सामग्री: 1 लीटर फुल क्रीम दूध, 1/4 कप चीनी, 1 चमच घी, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर।

सामग्री

दूध को एक भारी तले के पैन में उबालें और लगातार चलाते रहें ताकि वह नीचे ना लगे।

1

दूध को गाढ़ा होने तक पकाएं, फिर चीनी और घी मिलाएं और अच्छे से मिलाएं।

2

मिश्रण को गाढ़ा होने तक पकाएं, जब तक कि वह पैन के किनारों से अलग ना होने लगे।

3

Photo: Adobe Stock

इलायची पाउडर मिलाएं और मिश्रण को चिकनाई लगे ट्रे में डालें और सेट होने दें।

4

Photo: Adobe Stock

मिल्क केक को ठंडा होने पर चौकोर टुकड़ों में काटें और परोसें।

5

Photo: Adobe Stock

आपका स्वादिष्ट और मुलायम मिल्क केक तैयार है। इस फेस्टिव सीजन घर में जरूर ट्राई सकते हैं।

आनंद लें

Photo: Adobe Stock

घर पर बनाएं रुमाली रोटी, पढ़ें टिप्स

 Click Here