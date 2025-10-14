By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Food
मिल्क केक रेसिपी: घर पर बनाएं!
मिल्क केक, एक पारंपरिक मिठाई है जो मुख्यतः दूध, चीनी और घी से बनती है।
मिल्क केक
Photo: Adobe Stock
सामग्री: 1 लीटर फुल क्रीम दूध, 1/4 कप चीनी, 1 चमच घी, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर।
सामग्री
दूध को एक भारी तले के पैन में उबालें और लगातार चलाते रहें ताकि वह नीचे ना लगे।
1
दूध को गाढ़ा होने तक पकाएं, फिर चीनी और घी मिलाएं और अच्छे से मिलाएं।
2
मिश्रण को गाढ़ा होने तक पकाएं, जब तक कि वह पैन के किनारों से अलग ना होने लगे।
3
Photo: Adobe Stock
इलायची पाउडर मिलाएं और मिश्रण को चिकनाई लगे ट्रे में डालें और सेट होने दें।
4
Photo: Adobe Stock
मिल्क केक को ठंडा होने पर चौकोर टुकड़ों में काटें और परोसें।
5
Photo: Adobe Stock
आपका स्वादिष्ट और मुलायम मिल्क केक तैयार है। इस फेस्टिव सीजन घर में जरूर ट्राई सकते हैं।
आनंद लें
Photo: Adobe Stock
घर पर बनाएं रुमाली रोटी, पढ़ें टिप्स
Click Here