By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 16, 2025
घर पर ही
झटपट
बनाएं काजू कतली, रेसिपी
काजू कतली, एक प्रसिद्ध भारतीय मिठाई है जिसे बच्चों से लेकर बड़ों तक, लगभग सभी पसंद करते हैं।
काजू कतली
सामग्री: 1 कप काजू, ½ कप चीनी, ¼ कप पानी, चुटकी भर केसर और थोड़ा घी।
रेसिपी
काजू को पीसकर बारीक पाउडर बना लें। ध्यान रखें कि काजू गरम ना हों, नहीं तो पेस्ट बन जाएगा।
स्टेप 1
चीनी और पानी को मिलाकर एक तार की चाशनी बनाएं। केसर डालकर रंग और स्वाद बढ़ाएं।
स्टेप 2
चाशनी में काजू पाउडर मिलाएं और गाढ़ा होने तक पकाएं। गैस बंद कर दें जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए।
स्टेप 3
मिश्रण को घी लगी प्लेट पर फैलाएं और ठंडा होने दें। ऐसा करने से मिश्रण नहीं चिपकता है।
स्टेप 4
ठंडा होने पर मिश्रण को बेलन से बेलकर चपटा करें और चौकोर या डायमंड आकार में काट लें।
स्टेप 5
स्वादिष्ट और सेहतमंद काजू कतली को परोसें और परिवार के साथ लुत्फ उठाएं।
आनंद लें
