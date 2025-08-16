By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 16, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Food

घर पर ही झटपट बनाएं काजू कतली, रेसिपी

काजू कतली, एक प्रसिद्ध भारतीय मिठाई है जिसे बच्चों से लेकर बड़ों तक, लगभग सभी पसंद करते हैं।

काजू कतली

Photo: Adobe Stock

सामग्री: 1 कप काजू, ½ कप चीनी, ¼ कप पानी, चुटकी भर केसर और थोड़ा घी।

रेसिपी

काजू को पीसकर बारीक पाउडर बना लें। ध्यान रखें कि काजू गरम ना हों, नहीं तो पेस्ट बन जाएगा।

स्टेप 1

Photo: Adobe Stock

चीनी और पानी को मिलाकर एक तार की चाशनी बनाएं। केसर डालकर रंग और स्वाद बढ़ाएं।

स्टेप 2

Photo: Adobe Stock

चाशनी में काजू पाउडर मिलाएं और गाढ़ा होने तक पकाएं। गैस बंद कर दें जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए।

स्टेप 3

मिश्रण को घी लगी प्लेट पर फैलाएं और ठंडा होने दें। ऐसा करने से मिश्रण नहीं चिपकता है।

स्टेप 4

ठंडा होने पर मिश्रण को बेलन से बेलकर चपटा करें और चौकोर या डायमंड आकार में काट लें।

स्टेप 5

स्वादिष्ट और सेहतमंद काजू कतली को परोसें और परिवार के साथ लुत्फ उठाएं।

आनंद लें

घर पर बनाएं पनीर जलेबी, Recipe

 Click Here