By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 19, 2025
LIVE HINDUSTAN
Food
गुड़ इमली की चटपटी चटनी, Recipe
गुड़ इमली चटनी भारतीय व्यंजनों में लोकप्रिय साइड डिश है जो खट्टे-मीठे स्वाद से भरपूर होती है।
गुड़ इमली चटनी
Photo: Adobe Stock
सामग्री: इमली, गुड़, जीरा, सौंफ, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर और पानी।
रेसिपी
Photo: Adobe Stock
इमली को पानी में भिगोकर उसका गूदा निकालें और छान लें।
स्टेप 1
गुड़ को अलग से पानी में घोलें और बाद में उसे भी छान लें।
स्टेप 2
एक पैन में इमली का गूदा, गुड़ का पानी और मसाले डालकर मध्यम आंच पर पकाएं।
स्टेप 3
Photo: Adobe Stock
चटनी को गाढ़ा होने तक पकाएं और समय-समय पर चलाते रहें।
स्टेप 4
Photo: Adobe Stock
चटनी ठंडी होने पर इसे एयरटाइट जार में भरकर रखें।
स्टोरेज
Photo: Adobe Stock
गुड़ इमली चटनी का आनंद लें समोसा, चाट और पकोड़े के साथ।
लुत्फ उठाएं
