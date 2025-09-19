By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 19, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Food

गुड़ इमली की चटपटी चटनी, Recipe

गुड़ इमली चटनी भारतीय व्यंजनों में लोकप्रिय साइड डिश है जो खट्टे-मीठे स्वाद से भरपूर होती है।

गुड़ इमली चटनी

Photo: Adobe Stock

सामग्री: इमली, गुड़, जीरा, सौंफ, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर और पानी।

रेसिपी

Photo: Adobe Stock

इमली को पानी में भिगोकर उसका गूदा निकालें और छान लें।

स्टेप 1

गुड़ को अलग से पानी में घोलें और बाद में उसे भी छान लें।

स्टेप 2

एक पैन में इमली का गूदा, गुड़ का पानी और मसाले डालकर मध्यम आंच पर पकाएं।

स्टेप 3

Photo: Adobe Stock

चटनी को गाढ़ा होने तक पकाएं और समय-समय पर चलाते रहें।

स्टेप 4

Photo: Adobe Stock

चटनी ठंडी होने पर इसे एयरटाइट जार में भरकर रखें।

स्टोरेज

Photo: Adobe Stock

गुड़ इमली चटनी का आनंद लें समोसा, चाट और पकोड़े के साथ।

लुत्फ उठाएं

घर पर कुरकुरा रवा डोसा बनाएं!

 Click Here