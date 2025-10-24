By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 24, 2025
Faith
भगवान के दर्शन के सबसे आसान उपाय क्या है? प्रेमानंद जी महाराज से जानें
कलियुग में भगवान के दर्शन पाना चुनौतीपूर्ण लगता है, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज के सरल उपायों से यह संभव है। आइए, जानें उनके अनुसार भगवान के करीब कैसे पहुंचें?
भगवान के दर्शन
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, कलियुग में पाप बढ़े हैं, लेकिन भगवान का दर्शन कृपा का स्रोत है। यह मन शांत करता है, कष्ट दूर करता है। सच्ची भक्ति से दर्शन हो जाता है।
कलियुग में दर्शन
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हर पल भगवान का नाम जपें। 'हरे कृष्ण' या इष्टदेव का नाम लें। यह मन को शांत रखता है और दर्शन का द्वार खोलता है।
नाम जप का उपाय
महाराज जी कहते हैं, सत्संग में भगवान का नाम सुनने से मन पवित्र होता है। सत्संग से द्वेष दूर होता है और दर्शन की पात्रता बनती है। नियमित सत्संग करें।
सत्संग: दर्शन का द्वार
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि खुद को भक्ति में समर्पण करें। भगवान को अपना सब कुछ दें। निष्काम भक्ति से भगवान के दर्शन अपने आप हो जाता है।
भक्ति का मार्ग
महाराज जी सिखाते हैं, सत्य वचन, सत्य आचरण रखें। झूठ से दर्शन दूर हो जाता है। सत्य से मन शुद्ध होता है, भगवान का दर्शन आसान हो जाता है।
सत्य का पालन
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि रोज प्रार्थना करें। भगवान से दर्शन की कामना करें। सच्चे दिल से पुकारें, कृपा अवश्य मिलेगी। ध्यान से प्रार्थना करें।
प्रार्थना का उपाय
महाराज जी कहते हैं, अहंकार भगवान से दूर करता है। विनम्र रहें, समर्पण करें। अहंकार त्यागने से दर्शन पाना आसान हो जाता है।
अहंकार छोड़ें
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं भगवान का दर्शन पाने के लिए कृपा की कामना करें। सत्संग, नाम जप, सत्य से कृपा मिलती है। भगवान प्रयास करने से नहीं खुद से दर्शन देते हैं।
कृपा से दर्शन
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
