ब्रावो की एक्स गर्लफ्रेंड, 10 तस्वीरें
वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो अपने खेल के अलावा पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।
क्रिकेट के साथ वेस्टइंडीज का यह खिलाड़ी मैदान के बाहर अपनी मस्ती और पार्टियों की वजह से भी खासा चर्चा में रहता है।
ब्रावो की एक गर्लफ्रेंड भी है जिनका नाम जोसना खिता गोंजाल्वेस और उनसे उन्हें एक बेटा भी है।
मगर आज हम आपको ब्रावो की एक्स गर्लफ्रेंड रेजिमा रामजित से मिलवा रहे हैं।
रेजिमा रामजित पेशे से मॉडल हैं और कई ब्यूटी टाइटल अपने नाम कर चुकी हैं।
रेजिमा मॉडलिंग के अलावा सोशल वर्क भी करती हैं। वे प्रीशियस टच फाउंडेशन के जरिए गरीब बच्चों की मदद करती हैं।
ब्रावो 2016 में कपिल शर्मा के टीवी शो में रेजिमा संग पहुंचे थे। ब्रावो ने रेजिमा को काफी समय तक डेट किया मगर कभी शादी नहीं की।
ब्रावो ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वे रेजिमा को डेट कर रहे थे तो वे कई बार भारत आई थीं।
ब्रावो को रेजिमा से दो बच्चे भी हुए। एक बेटा और बेटी। वहीं मौजूदा गर्लफ्रेंड से भी ब्रावो को एक बेटा है।
ब्रावो को जब भी मौका मिलता है तो वे बच्चों से जरूर मिलते हैं और रेजिमा से भी उनकी बातचीत होती रहती है।
