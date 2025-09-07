By Mohit
PUBLISHED Sep 7, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

ब्रावो की एक्स गर्लफ्रेंड, 10 तस्वीरें

वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो अपने खेल के अलावा पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।

पर्सनल लाइफ

Source: Insta

क्रिकेट के साथ वेस्टइंडीज का यह खिलाड़ी मैदान के बाहर अपनी मस्ती और पार्टियों की वजह से भी खासा चर्चा में रहता है।

खासा चर्चा

Source: Insta

ब्रावो की एक गर्लफ्रेंड भी है जिनका नाम जोसना खिता गोंजाल्वेस और उनसे उन्हें एक बेटा भी है।

ब्रावो की गर्लफ्रेंड

Source: Insta

मगर आज हम आपको ब्रावो की एक्स गर्लफ्रेंड रेजिमा रामजित से मिलवा रहे हैं।

रेजिमा रामजित

Source: Insta

रेजिमा रामजित पेशे से मॉडल हैं और कई ब्यूटी टाइटल अपने नाम कर चुकी हैं।

ब्यूटी टाइटल

Source: Insta

रेजिमा मॉडलिंग के अलावा सोशल वर्क भी करती हैं। वे प्रीशियस टच फाउंडेशन के जरिए गरीब बच्चों की मदद करती हैं।

सोशल वर्क भी

Source: Insta

ब्रावो 2016 में कपिल शर्मा के टीवी शो में रेजिमा संग पहुंचे थे। ब्रावो ने रेजिमा को काफी समय तक डेट किया मगर कभी शादी नहीं की।

शादी नहीं की

Source: Insta

ब्रावो ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वे रेजिमा को डेट कर रहे थे तो वे कई बार भारत आई थीं।

कई बार भारत आईं

Source: Insta

ब्रावो को रेजिमा से दो बच्चे भी हुए। एक  बेटा और बेटी। वहीं मौजूदा गर्लफ्रेंड से भी ब्रावो को एक बेटा है।

तीन बच्चे

Source: Insta

ब्रावो को जब भी मौका मिलता है तो वे बच्चों से जरूर मिलते हैं और रेजिमा से भी उनकी बातचीत होती रहती है।

करते हैं बातचीत

Source: Insta

रोहित शर्मा के इतने बच्चे, देखें फैमिली फोटोज

 Click Here