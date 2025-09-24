By Dheeraj Pal
September 24, 2025
दुर्गा चालीसा का पाठ करते वक्त न करें ये गलतियां
नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय करते हैं। इस उपाय में दुर्गा चालीसा का पाठ भी शामिल है।
उपाय
मान्यता है कि दुर्गा चालीसा का पाठ करना मां दुर्गा की कृपा पाने का एक बहुत ही सरल तरीका है। लेकिन इसे पढ़ते समय कुछ गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
क्या न करें
दुर्गा चालीसा का पाठ करते समय सबसे बड़ी गलती मंत्रों या चौपाइयों का गलत उच्चारण करना है।
गलत उच्चारण
जल्दबाजी में पढ़ने से शब्दों का अर्थ बदल जाता है और पाठ का सही प्रभाव नहीं हो पाता। मां दुर्गा की पूजा में शुद्धता और एकाग्रता का विशेष महत्व है।
शुद्धता व एकाग्रता
ऐसे में जब भी दुर्गा चालीसा पढ़ें, तो साफ और स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ें। हर चौपाई को धीरे-धीरे और सही तरीके से बोलें। इससे पूजा का फल भी पूरा मिलेगा।
पूजा का फल
दुर्गा चालीसा का पाठ करते समय शरीर और मन दोनों का पवित्र होना बहुत जरूरी है। पूजा शुरू करने से पहले स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनें।
पवित्रता जरूरी
साथ ही पूजा स्थल को भी साफ-सुथरा रखें। बिना हाथ-पैर धोए या खाना खाने के बाद तुरंत पाठ न करें। वरना माता नाराज हो जाती हैं।
साफ-सुथरा रखें
दुर्गा चालीसा का पाठ शुरू करने के बाद उसे पूरा किए बिना बीच में उठना या किसी से बातें करना एक बड़ी गलती मानी जाती है।
पाठ के बीच में न उठें
पाठ करते समय फोन का उपयोग करने या अन्य ध्यान भटकाने वाली गतिविधियों से दूर रहें। आपका ध्यान केवल और केवल मां दुर्गा पर होना चाहिए।
ध्यान भटकाने वाली गतिविधियां
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
