Dream 11 के फाउंडर्स हैं इतने पढ़े-लिखे

फैंटेसी गेमिंग कंपनी Dream 11 के फाउंडर्स हर्ष जैन और भावित सेठ हैं।

आज हम आपको हर्ष जैन और भावित सेठ कितने पढ़े-लिखे हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।

सबसे पहले बात हर्ष जैन की करते हैं। हर्ष 1986 में मुंबई में जन्मे थे।

हर्ष ने शुरुआती एजुकेशन मुंबई से हासिल की और फिर इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चले गए थे।

साल 2007 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की।

साल 2012 से 2014 के दौरान हर्ष ने कोलंबिया बिजनेस स्कूल से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) पूरा किया।

बात करें भावित की तो उन्होंने बेंटले यूनिवर्सिटी से कॉर्पोरेट फाइनेंस में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) की डिग्री हासिल की हुई है। 

भावित ने द्वारकादास जे. सांघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से प्रोडक्शन (इंडस्ट्रियल एरिया) इंजीनियरिंग की डिग्री ली हुई है।

एजुकेशन के मामले में वे यही नहीं रुके। उन्होंने हार्वर्ड समर स्कूल से ई-कॉमर्स स्ट्रेटजीस में डिप्लोमा भी हासिल किया।

आपको बता दें कि  हर्ष जैन और भावित सेठ ने साल 2008 में Dream 11 की शुरुआत की थी।

