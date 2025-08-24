By Mohit
PUBLISHED Aug 24, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
Dream 11 के फाउंडर्स हैं इतने पढ़े-लिखे
फैंटेसी गेमिंग कंपनी Dream 11 के फाउंडर्स हर्ष जैन और भावित सेठ हैं।
हर्ष और भावित
Source: Insta
आज हम आपको हर्ष जैन और भावित सेठ कितने पढ़े-लिखे हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।
आइए जानते हैं
Photo: Dreamsportsfoundation
सबसे पहले बात हर्ष जैन की करते हैं। हर्ष 1986 में मुंबई में जन्मे थे।
मुंबई में जन्मे हर्ष
Source: Insta
हर्ष ने शुरुआती एजुकेशन मुंबई से हासिल की और फिर इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चले गए थे।
अमेरिका से पढ़े
Source: Insta
साल 2007 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की।
इंजीनियरिंग की डिग्री
Source: Insta
साल 2012 से 2014 के दौरान हर्ष ने कोलंबिया बिजनेस स्कूल से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) पूरा किया।
एमबीए भी किया
Source: Insta
बात करें भावित की तो उन्होंने बेंटले यूनिवर्सिटी से कॉर्पोरेट फाइनेंस में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) की डिग्री हासिल की हुई है।
भावित की एजुकेशन
Source: Insta
भावित ने द्वारकादास जे. सांघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से प्रोडक्शन (इंडस्ट्रियल एरिया) इंजीनियरिंग की डिग्री ली हुई है।
इंजीनियरिंग की डिग्री
Source: Insta
एजुकेशन के मामले में वे यही नहीं रुके। उन्होंने हार्वर्ड समर स्कूल से ई-कॉमर्स स्ट्रेटजीस में डिप्लोमा भी हासिल किया।
ई-कॉमर्स स्ट्रेटजीस
Source: Insta
आपको बता दें कि हर्ष जैन और भावित सेठ ने साल 2008 में Dream 11 की शुरुआत की थी।
2008 में शुरुआत
Source: Insta
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कितने पढ़े-लिखे?
Click Here