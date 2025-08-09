By Mohit
DPL में हुस्न का जलवा बिखेर रही ग्रेस

दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू हेडन की बेटी ग्रेस बतौर एंकर सेवाएं देती नजर आ रही हैं।

बतौर एंकर

Source: Insta

मैथ्यू हेडन की बेटी अपने ग्लैमरस लुक के जरिए सभी का ध्यान खींच रही हैं।

ग्लैमरस लुक

Source: Insta

फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली ग्रेस ने एकबार फिर साबित कर दिया कि वे क्रिकेट वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश एंकर में से एक हैं।

एकबार फिर साबित

Source: Insta

मैदान पर खिलाड़ियों संग चुलबुले अंदाज में बातचीत करने वाली ग्रेस हर मैच में अलग-अलग डिजाइन के आउटफिट्स में नजर आ रही हैं।

चुबलुले अंदाज में बातचीत

Source: Insta

मैथ्यू हेडन की बेटी दुनिया की अलग-अलग टी-20 लीग में बतौर एंकर काम कर चुकी हैं।

टी-20 लीग

Source: Insta

ग्रेस इससे पहले  बंगाल प्रो टी-20 लीग में नजर आई थीं। इस दौरान भी उन्होंने अपने लुक्स से कहर ढाया था।

कहर ढाया 

Source: Insta

आपको बता दें कि ग्रेस एंकरिंग ही नहीं बल्कि बतौर मॉडल भी काम करती हैं।

मॉडल भी हैं

Source: Insta

ग्रेस को घूमने-फिरने और पार्टी करने का काफी शौक है। उन्हें जब भी मौका मिलता है तो वे घूमने निकल पड़ती हैं।

घूमने की शौकीन

Source: Insta

ग्रेस पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर की भी अच्छी दोस्त हैं।

सारा संग दोस्ती

Source: Insta

ग्रेस अपनी फिटनेस पर खासा ध्यान देती हैं। वे जिम में हर दिन कसरत करती हैं।

बेहद फिट

Source: Insta

