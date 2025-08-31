By Mohit
PUBLISHED Aug 31, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
हेडन की बेटी ने स्टेडियम में बिखेरा जलवा
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू हेडन की बेटी ग्रेस अक्सर अपने ग्लैमरस और बोल्ड अंदाज के वजह से चर्चा में रहती हैं।
ग्लैमरस और बोल्ड
ग्रेस इन दिनों दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) में बतौर स्पोर्ट्स प्रेजेंटर दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रही हैं।
खूब मनोरंजन
ग्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे बला की खूबसूरत लग रही हैं।
तस्वीरें शेयर
पेशे से मॉडल ग्रेस सही मायनों में इस ड्रेस में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं।
अप्सरा से कम नहीं
व्हाइट कलर की ऑफ शोल्डर मिनी ड्रेस, खुले बाल और स्माइल ग्रेस के लुक में चार चांद लगा रहे।
ऑफ शोल्डर
फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली पूर्व क्रिकेटर की लाडली ने एकबार फिर साबित कर दिया कि वे हर किसी को टक्कर देती हैं।
साबित कर दिया
वहीं मैच के बाद ग्रेस ब्लैक ब्लेजर पहन मैदान पर आईं और एकबार फिर से दर्शकों का दिल जीत लिया।
ब्लैक ब्लेजर लुक
मैदान पर चुलबुले अंदाज में क्रिकेटर्स से बातचीत करने वाली ग्रेस आईपीएल समेत दुनिया की अलग-अलग टी-20 लीग में एंकरिंग करती हैं।
अंदाज है ऐसा
ग्रेस की कमाई काफी मोटी है लिहाजा वे बेहद ही लग्जरी लाइफ जीती हैं।
मोटी कमाई
ग्रेस को घूमने-फिरने का काफी शौक है। ऐसे में उन्हें जब भी समय मिलता है तो वे दोस्तों संग घूमने निकल पड़ती हैं।
घूमने की शौकीन
