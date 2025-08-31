By Mohit
PUBLISHED Aug 31, 2025

 Cricket

हेडन की बेटी ने स्टेडियम में बिखेरा जलवा

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू हेडन की बेटी ग्रेस अक्सर अपने ग्लैमरस और बोल्ड अंदाज के वजह से चर्चा में रहती हैं।

ग्लैमरस और बोल्ड

Source: Insta

ग्रेस इन दिनों दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) में बतौर स्पोर्ट्स प्रेजेंटर दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रही हैं।

खूब मनोरंजन

Source: Insta

ग्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे बला की खूबसूरत लग रही हैं।

तस्वीरें शेयर

Source: Insta

पेशे से मॉडल ग्रेस सही मायनों में इस ड्रेस में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं।

अप्सरा से कम नहीं

Source: Insta

व्हाइट कलर की ऑफ शोल्डर मिनी ड्रेस, खुले बाल और स्माइल ग्रेस के लुक में चार चांद लगा रहे।

ऑफ शोल्डर

Source: Insta

फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली पूर्व क्रिकेटर की लाडली ने एकबार फिर साबित कर दिया कि वे हर किसी को टक्कर देती हैं।

साबित कर दिया

Source: Insta

वहीं मैच के बाद ग्रेस ब्लैक ब्लेजर पहन मैदान पर आईं और एकबार फिर से दर्शकों का दिल जीत लिया।

ब्लैक ब्लेजर लुक

Source: Insta

मैदान पर चुलबुले अंदाज में क्रिकेटर्स से बातचीत करने वाली ग्रेस आईपीएल समेत दुनिया की अलग-अलग टी-20 लीग में एंकरिंग करती हैं।

अंदाज है ऐसा

Source: Insta

ग्रेस की कमाई काफी मोटी है लिहाजा वे बेहद ही लग्जरी लाइफ जीती हैं।

मोटी कमाई

Source: Insta

ग्रेस को घूमने-फिरने का काफी शौक है। ऐसे में उन्हें जब भी समय मिलता है तो वे दोस्तों संग घूमने निकल पड़ती हैं।

घूमने की शौकीन

Source: Insta

