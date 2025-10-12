By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 12, 2025
Faith
इस धनतेरस पर भूलकर भी न लाएं ये 6 चीजें, शनिदेव हो जाएंगे नाराज
धनतेरस का महत्व काफी होता है। इस साल यह त्योहार 18 अक्टूबर, शनिवार को मनाया जाएगा।
कब है धनतेरस
ध्यान देने वाली बात ये है कि इस बार धनतेरस शनिवार को पड़ रहा है, जो कि शनि देव का दिन माना जाता है।
शनिवार को है पर्व
ऐसे में शनिवार को देखते हुए धनतेरस पर कुछ खास चीजों की खरीदारी बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
क्या न खरीदें
ज्योतिष में लोहे को शनि देव से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए इस शनिवार धनतेरस पर घर में लोहे से बनी वस्तुएं न लाएं।
लोहा
सरसों के तेल को भी शनिदेव से जोड़ा जाता है। शनिवार को शनि देव को सरसों का तेल अर्पित किया जाता है। ऐसे में इस धनतेरस पर सरसों के तेल न खरीदें।
सरसों का तेल
काले रंग की वस्तुओं का संबंध शनिदेव से हैं। धनतेरस बहुत ही शुभ दिन है और इस अबूझ मुहूर्त में काले रंग की कोई भी वस्तु वस्तु घर लाने से परहेज करें।
काले रंग की चीजें
अक्सर धनतेरस पर स्टील के बर्तन खरीदकर घर ले आते हैं। बता दें कि स्टील में लोहे का भी मिश्रण होता है। इसलिए धनतेरस पर स्टील का बर्तन खरीदने की गलती भी न करें।
स्टील
यदि धनतेरस पर आप कलश, सुराही, मटका या कोई भी बर्तन खरीद रहे हैं तो ध्यान रहे कि उसे ऐसे ही खाली घर लेकर न आएं। इस पात्र में धनिया, जल या डालकर ही घर लाएं।
खाली पात्र
धनतेरस के पवित्र त्योहार पर चमड़े का सामान खरीदकर घर न लाएं। बता दें कि इसका निर्माण जानवरों की चमड़ी से किया जाता है।
चमड़े का सामान
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
