By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 17, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Beauty

घुंघराले बालों पर कभी न लगाएं ये चीजें

घुंघराले बालों की देखभाल नॉर्मल बालों से ज्यादा करनी पड़ती है। कर्ली हेयर जल्दी फ्रिजी और बेजान हो जाते हैं।

कर्ली हेयर

बालों को सॉफ्ट बनाने के चक्कर में कई बार लोग कुछ घरेलू उपाय अपना लेते हैं। लेकिन इससे फायदा की जगह नुकसान हो जाता है।
क्या न लगाएं

घरेलू उपाय

कुछ चीजें हैं, तो घुंघराले बालों में आपको बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। इससे आपके बाल डैमेज, ड्राई हो सकते हैं।

क्या न लगाएं

कभी भी बालों में डायरेक्ट बेकिंग सोडा न लगाएं। इससे बाल फ्रिजी होंगे और स्कैल्प ड्राई हो जाएगी।

बेकिंग सोडा

गीले बालों में हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। गीले बालों में हीट लगने से बाल टूटने लगते हैं।

हीटिंग टूल्स

साबुन

जल्दबाजी में कभी भी घुंघराले बालों को साबुन से न धोएं। साबुन से बाल धोने से चिपचिपापन होगा।

सल्फेट शैंपू

अगर शैंपू में सल्फेट की मात्रा ज्यादा है, तो इस्तेमाल न करें। ये कर्ली बालों को पतला करता है और फिर ये झड़ते हैं।

ब्लो ड्रायर

बालों को जल्दी सुखाने के लिए ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल न करें। बाल सूख जाएंगे लेकिन फिर ये काफी बाउंसी होंगे।

क्या लगाएं

घुंघराले बालों की देखभाल करने के लिए नारियल या बादाम का तेल लगाएं। इससे बाल शाइनी और सॉफ्ट होंगे।

