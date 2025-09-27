By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 27, 2025
किन्नर को दान में दें ये चीजें, मिलेंगे शुभ फल!
हिंदू धर्म में दान का काफी महत्व होता है। माना जाता है कि सही समय पर किया गया दान जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है।
दान का महत्व
लेकिन आज हम जानेंगे कि किन्नर को दान देने का महत्व क्या है।
किन्नर को दान
किन्नर समाज को सम्मान देना और उनसे आशीर्वाद लेना बेहद शुभ माना जाता है।
आशीर्वाद
मान्यता है कि बुधवार को किन्नरों को कुछ खास वस्तुएं दान करने से व्यापार, धन और परिवार में सुख-समृद्धि आती है। चलिए जानते हैं कि क्या दान देना चाहिए।
क्या करें दान
बुधवार का रंग हरा माना जाता है। इसलिए इस दिन अगर आप किन्नरों को हरे कपड़े, हरी चूड़ियां, हरी मूंग दाल या हरे फल दान करते हैं तो बुध ग्रह मजबूत होता है।
हरे रंग की चीजें
चावल को अन्न और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। किन्नरों को बुधवार के दिन चावल दान करने से घर में कभी अन्न-धन की कमी नहीं होती।
चावल का दान
बुधवार को किन्नरों को ढोलक दान करने से व्यापार में तेजी आती है और रुका हुआ काम भी पूरा होता है। यह दान खासतौर पर कारोबारियों के लिए शुभ माना जाता है।
ढोलक का दान
पूजा में रखी हुई सुपारी को सिक्के के ऊपर रखकर किन्नर को दान करें। इसे बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
सिक्का और सुपारी
बुधवार के दिन रुपये-पैसे दान करें। मान्यता है कि किन्नरों को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। भले ही राशि छोटी हो, लेकिन दान जरूर करें।
धन दान
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
