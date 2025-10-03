By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 03, 2025
शरद पूर्णिमा पर करें इन चीजों का दान, बढ़ेगी सुख-समृद्धि
शरद पूर्णिमा दिन बेहद खास माना जाता है। यह हर वर्ष आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है।
पूर्णिमा तिथि
इस दिन चंद्र देव का दर्शन और लक्ष्मी का पूजन का खास महत्व होता है। साल 2025 में शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को है।
चंद्र दर्शन
इस दिन पूजा पाठ के साथ ही कुछ चीजों का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। चलिए जानते हैं कि इस दिन क्या दान करें?
दान
शरद पूर्णिमा पर दीपदान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन आप किसी मंदिर में दीपक जलाकर आ सकते हैं। इससे पितर प्रसन्न होते हैं।
दीपदान
इस दिन अन्न जैसे- चावल, गेहूं आदि का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। चावल दान करने से चंद्रमा आपको शुभ फल प्रदान करते हैं।
अन्न दान
गेहूं का दान करने से सूर्य का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। इस दिन किए गए अन्न के दान से आपका अन्न का भंडार भी हमेशा भरा रहता है।
गेहूं का दान
शरद पूर्णिमा पर सफेद वस्त्रों का दान करना बेहद शुभ होता है। यह आपको आत्मिक संतोष दिलाता है।
वस्त्रों का दान
इस दिन खीर का दान भी शुभ होता है। इससे मां लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। साथ ही धन का भंडार कभी खाली नहीं होता।
खीर का दान
शरद पूर्णिमा पर गुड़ का दान करने से आपके रिश्तों में भी मिठास आती है। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
गुड़ का दान
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
