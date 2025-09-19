By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 19, 2025
सूर्य ग्रहण में करें इन चीजों का दान, मिलेगा पुण्य!
हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण का काफी महत्व होता है।21 सितंबर 2025 को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगेगा।
सूर्य ग्रहण का महत्व
यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। ग्रहण के दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं।
आंशिक सूर्य ग्रहण
ग्रहण के बाद स्नान, दान आदि का विशेष महत्व बताया गया है, ताकि ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचा जा सके।
दान
ऐसे में आज हम जानेंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान किन चीजों का दान करना चाहिए।
क्या करें दान
सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर पूजा-अर्चना करें और श्रद्धा के अनुसार गरीबों को चना, गेहूं, गुड़, और दाल का दान करें।
अन्न का दान
मान्यता है कि ऐसा करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है और ग्रहण के प्रभाव से बचाव होता है।
सफलता
सूर्यग्रहण के बाद केले, बेसन के लड्डू और पेड़े का दान भी शुभ माना जाता है। इससे सभी तरह के दुख और दर्द दूर होते हैं और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है।
ये भी करें दान
सूर्य ग्रहण के बाद लाल रंग के वस्त्र, दूध का दान कर सकते हैं। इसस पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है।
लाल वस्त्र व दूध
साथ ही काले तिल का दान करना भी शुभ होता है। ये उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनकी कुंडली में राहु-केतु या शनि कमजोर है।
काले तिल का दान
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
