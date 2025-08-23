By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 23, 2025
चंद्रग्रहण खत्म होने के बाद करें इन चीजों का दान, दूर होगी दरिद्रता!
इस साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा 7 सितंबर को चंद्रग्रहण लगेगा। इस दिन लगने वाला ग्रहण पूर्ण चंद्रग्रहण होगा।
कब लगेगा चंद्रग्रहण
यह चंद्र ग्रहण इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण होगा, जो भारत में दृश्यमान होगा, जो कि कुंभ राशि और भाद्रपद नक्षत्र में लगने वाला है।
भारत में दिखेगा ग्रहण
भारत में चंद्र ग्रहण लगने की वजह से इसका सूतक काल भी मान्य होगा।
सूतक काल
ग्रहण शुभ काल नहीं माना जाता है। चलिए जानते हैं कि चंद्रग्रहण के बाद क्या दान करना शुभ होता है।
क्या करें दान
चंद्रग्रहण खत्म होने के बाद कपड़े और दूध आदि का दान करना शुभ माना जाता है। इससे संतान संबंधी सभी मामलों में सफलता हासिल होती है।
वस्त्र व दूध का दान
चंद्रग्रहण की समाप्ति पर सफेद वस्तुओं का दान करना भी शुभ होता है। ऐसा करने से घर में चल रही कलह-क्लेश दूर होता है।
सफेद वस्तुओं का दान
चंद्रग्रहण के बाद आप किसी निर्धन या असहाय व्यक्ति को सफेद मोती का दान कर सकते हैं। इससे नौकरी के योग बनते हैं और तरक्की भी मिलती है।
सफेद मोती का दान
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षत यानी चावल का दान कर सकते हैं। क्योंकि चावल सुख-समृद्धि और शांति का सूचक हैं।
चावल का दान
चंद्रग्रहण के बाद, चांदी का दान करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं।
चांदी का दान
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
