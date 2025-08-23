By Dheeraj Pal
हरतालिका तीज पर करें इन 7 चीजों का दान, मिलेगा पुण्य!
हरतालिका तीज का व्रत का सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। इस साल यह व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा।
कब है हरतालिका तीज
मान्यता है कि इस दिन मां पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इस दिन व्रत के साथ-साथ दान का भी महत्व होता है।
दान का महत्व
इस दिन सुहागिन महिलाओं को सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, बिछिया, पायल, कंघी और काजल जैसी सामग्री दान करनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम और स्थिरता बनी रहती है।
सौभाग्य सामग्री
पान और सुपारी को मांगलिक वस्तु माना गया है। तीज पर इसे दान करना शुभ माना जाता है। यह दान दांपत्य जीवन को मीठास से भर देता है और रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखता है।
सुपारी और पान के पत्ते
इस दिन जरूरतमंदों को वस्त्र और मौसमी फल दान करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि आती है। संभव हो, तो हरी चुनरी या हरे रंग का वस्त्र दान करना चाहिए।
वस्त्र और फल
हरतालिका तीज पर गेहूं, चावल, दाल और मिठाई जैसी चीजें भी दान करनी चाहिए। इससे घर में अन्न-धन की कभी कमी नहीं होती और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है।
अन्न दान
तीज के दिन पूजा सामग्री जैसे धूप, कपूर, दीपक, नारियल, और कलश आदि दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। यह दान ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाता है।
पूजा सामग्री
इस दिन गाय को चारा खिलाना या गौ दान करना भी शुभ माना जाता है। साथ ही जरुरत मंदों को वस्त्र दान करें। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
गौ दान और वस्त्र दान
मान्यता है कि इस दिन की गई भक्ति और दान से महिलाओं को न केवल अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि परिवार में प्रेम, सुख और समृद्धि भी बनी रहती है।
लाभ
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
