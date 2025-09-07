By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 07, 2025
Faith
मंदिर में करें ये 6 चीजें दान, दूर होंगे संकट!
सनातन धर्म में दान का खास महत्व होता है। खासकर मंदिरों में दान करना शुभ फलदायी माना जाता है।
दान का महत्व
कई धार्मिक ग्रंथों में कुछ खास चीजों का जिक्र है, जिसे मंदिरों में दान करना बेहद शुभ माना जाता है। चलिए जानते हैं क्या दान करना शुभ होता है।
मंदिर में क्या करें दान
मंदिर में कलश का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। कलश का दान करने से जीवन में धन प्राप्ति के साथ करियर में कई अवसर प्राप्त होते हैं।
कलश का दान
मंदिर में लाल झंडा दान करने से जीवन में नाम, यश और कीर्ति में वृद्धि होती है। जब कभी भी मंदिर में लाल झंडा दान करें, तो उसे मंदिर में आप खुद से ही लगाएं।
लाल ध्वज
मंदिर में दीपक का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। दीप दान करने से जीवन में सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है।
दीपक का दान
साथ ही जिन भी लोगों के जीवन में मुश्किलें, आर्थिक संकट या पारिवारिक कलह-क्लेश की स्थिति बनी हुई है, ऐसे लोगों को मंदिर में दीपक का दान करना चाहिए।
अन्य लाभ
मंदिर में माचिस का दान करने से मंगल दोष में सुधार आता है। साथ ही आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती है।
माचिस का दान
मंदिर में कपूर का दान करने से शारीरिक और मानसिक रोग की समस्या खत्म होती है। जीवन में बेहतर परिणाम की भी प्राप्ति होती है।
कपूर का दान
मंदिर में छाते का दान करना शुभ होता है। इससे व्यापार में लाभ मिलता है। साथ ही जीवन में आने वाली तमाम समस्याएं धीरे-धीरे हल होना शुरू हो जाती है।
छाते का दान
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
