मंदिर में इन 5 चीजों का दान होता है बेहद शुभ, घर में बढ़ती है सुख-समृद्धि
हिंदू धर्म में दान-दक्षिणा करने का विशेष महत्व माना गया है। दान करने से ना सिर्फ पुण्य मिलता है, बल्कि भगवान की कृपा भी बरसती है।
दान-दक्षिणा
किसी भी बड़े त्योहार या धार्मिक अनुष्ठान पर मंदिर में दान करना अति शुभ माना जाता है। मंदिर में किया गया दान अधिक फलित होता है।
मंदिर में दान
शास्त्रों के अनुसार, मंदिर में दान करने से उसका दोगुना फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। आज हम आपको बताएंगे कि मंदिर में किन चीजों का दान करना चाहिए?
क्या दान करें?
मंदिर में अन्न का दान कर सकते हैं। धर्म शास्त्रों के मुताबिक, अन्न दान स्वर्ण दान के बराबर माना जाता है।
अन्न दान
मंदिर के निर्माण या पुननिर्माण के लिए मिट्टी का दान कर सकते हैं।
मिट्टी का दान
मंदिर के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए धन का दान कर सकते हैं।
धन का दान
मंदिर के किसी कार्य में हाथ बटा कर सेवा दान कर सकते हैं। मंदिर में साफ-सफाई, भंडारे में खाना बनाना और प्रसाद परोसने में मदद कर सकते हैं।
सेवा दान
मंदिर में देवी-देवताओं की प्रतिमाओं के लिए वस्त्र, गहने और अन्य सामान का दोन कर सकते हैं।
वस्त्र दान
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
