ट्रंप, मोदी, शी और पुतिन की उम्र है इतनी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर लीडर हैं।

आज हम आपको इन चारों की उम्र कितनी है इसकी जानकारी दे रहे हैं। आइए जानते हैं।

सबसे पहले बात पुतिन की करते हैं। पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राद में हुआ था।

73 साल के पुतिन 1999 में पहली बार राष्ट्रपति चुने गए थे। लग्जरी लाइफ जीने वाले पुतिन अपनी फैमिली पर्सनल लाइफ को बेहद प्राइवेट रखते हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 को हुआ था। 79 वर्षीय ट्रंप ने तीन शादी की हैं।

बात करते हैं चीनी राष्ट्रपति की तो उनका जन्म 15 जून 1953 में हुआ था। जिनिपिंग 72 साल के हैं।

शी जिनपिंग की वाइफ का नाम पेंग लियुयान है। पेंग चीन की एक लोक‍गीत गायिका हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात के महेसाणा जिले के वडनगर ग्राम में एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था।

मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है।

बतौर पीएम मोदी का ये तीसरा कार्यकाल है। वे इंदिरा गांधी के 4,077 दिन तक लगातार प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड को भी जुलाई में ही पीछे छोड़ चुके हैं। 

