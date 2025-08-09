By Mohit
PUBLISHED August 9, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
ट्रंप, मोदी, शी और पुतिन की उम्र है इतनी
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर लीडर हैं।
पॉपुलर लीडर
Source: Insta/PTI
आज हम आपको इन चारों की उम्र कितनी है इसकी जानकारी दे रहे हैं। आइए जानते हैं।
आइए जानते हैं
Source: Insta
सबसे पहले बात पुतिन की करते हैं। पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राद में हुआ था।
1952 में जन्मे पुतिन
Source: Insta
73 साल के पुतिन 1999 में पहली बार राष्ट्रपति चुने गए थे। लग्जरी लाइफ जीने वाले पुतिन अपनी फैमिली पर्सनल लाइफ को बेहद प्राइवेट रखते हैं।
बेहद प्राइवेट
Source: Insta
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 को हुआ था। 79 वर्षीय ट्रंप ने तीन शादी की हैं।
ट्रंप की उम्र
Source: Insta
बात करते हैं चीनी राष्ट्रपति की तो उनका जन्म 15 जून 1953 में हुआ था। जिनिपिंग 72 साल के हैं।
72 साल के जिनपिंग
Source: Insta
शी जिनपिंग की वाइफ का नाम पेंग लियुयान है। पेंग चीन की एक लोकगीत गायिका हैं।
जिनपिंग की वाइफ
Source: PDC
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात के महेसाणा जिले के वडनगर ग्राम में एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था।
पीएम मोदी का जन्म
Source: Insta
मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है।
2014 से पद पर हैं
Source: Insta
बतौर पीएम मोदी का ये तीसरा कार्यकाल है। वे इंदिरा गांधी के 4,077 दिन तक लगातार प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड को भी जुलाई में ही पीछे छोड़ चुके हैं।
इंदिरा भी पीछे
Source: Insta
डोनाल्ड ट्रंप की नातिन अरबेला से मिलिए
Click Here