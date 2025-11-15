By Dheeraj Pal
क्या बीन बजाने से सांप नाचने लगते हैं? जानिए सच्चाई
सांप और सपेरे की कहानी हमने खूब देखी और सुनी होगी। अक्सर आपने देखा होगा कि सपेरा बीन बजाता है और सांप फन फैलाकर खड़ा हो जाता है।
वहीं असल जिंदगी में भी लोग सांप को बाहर निकालने के लिए कई बार सपेरे को बुला लेते हैं।
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में बीन बजाने से सांप नाचने लगता है? चलिए इससे जुड़ी सच्चाई जानते हैं।
आपने भले ही कई फिल्मों में बीन की धुन पर सांपों को थिरकते हुए देखा होगा, लेकिन असल जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता है।
जैसे कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं होता है, ठीक उसी तरह सांप के आगे बीन बजाने से भी कुछ नहीं होगा।
बता दें कि सांप के कान नहीं होते हैं, ऐसे में उसके सुनने की क्षमता काफी सीमित होती है।
वो अपनी स्किन से किसी भी चीज को महसूस करता है और फिर उसी तरह से वर रिएक्ट करता है।
किसी भी छोटी आहट से जो तरंगें पैदा होती हैं, वो सांप को उसकी स्किन के जरिए पता चलती है और फिर वो भागने लगता है।
कई शोधों में यह बात साफ हो चुकी है कि सांप किसी भी तरह की आवाज की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। खासकर बीन की आवाज से तो बिल्कुल हीं।
जब भी कोई सपेरा बीन बजाता है तो वो इस दौरान बीन को गोल गोल घुमाता रहता है, इस मूवमेंट को देखकर कई बार सांप डरकर रिएक्ट करते हैं और अपना सिर भी हिलाते हैं।
