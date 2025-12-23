क्या जिम करने से सेक्स पावर बढ़ती है?

स्वस्थ और मजबूत शरीर की चाहत हर किसी की होती है। हालांकि, रोजाना की व्यस्त जिंदगी के कारण अपनी हेल्थ का ख्याल बहुत कम लोग रख पाते हैं।
स्वस्थ्य और मजबूत शरीर
शरीर फिट और हेल्दी ना होने के कारण बहुत सी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं
पुरुषों में लगातार स्ट्रेस, एंग्जाइटी, वर्कलोड आदि के कारण यौन स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है।
यौन स्वास्थ्य में गिरावट
यौन स्वास्थ्य खराब होने पर व्यक्ति को शीघ्रपतन, इरेक्टाइल डिस्फंशन आदि की समस्या होने लगती है।
होने लगती हैं ये समस्याएं
ऐसे में कई लोग यह सलाह देते हैं कि जिम जाने और दिनचर्या नियमित करने, सही डाइट लेने से यह समस्या खत्म हो सकती है।
जिम और सही डाइट
ऐसे में सवाल यह आता है कि क्या सच में जिम करने से सेक्स पावर बढ़ती है।
क्या जिम जाने से सेक्स पावर बढ़ती है?
इसका जवाब डॉ. क्यूटरस ने शुभाकंर मिश्रा के पॉडकास्ट में दिया है।
डॉक्टर क्यूटरस ने दिया जवाब
उनसे शुभाकंर मिश्रा ने पूछा कि क्या जिम जाने से सेक्स पावर बढ़ती है। इसका जवाब देते हुए डॉ. क्यूटरस ने कहा कि- "जिम करने से आपका प्लेविक फ्लोर स्ट्रॉन्ग हो सकता है तो आपका स्टेमिना बढ़ सकता है।"
बढ़ता है स्टेमिना
उन्होंने यह भी कहा कि "जो लोग घबराते हैं कि प्रोटीन पाउडर लेने से सेक्सुअल स्टेमिना कम हो जाएगा, प्रोटीन ओवरलोड हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा- एक्सरसाइजेस आपके सेक्सुअल पर्फार्मेंस के लिए काफी अच्छी होती हैं।"
सेक्सुअल हेल्थ के लिए अच्छा है जिम
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।
नोट
टी-20 टीम से बाहर होने के बाद अब क्या करेंगे शुभमन गिल