क्या जिम करने से सेक्स पावर बढ़ती है?

स्वस्थ और मजबूत शरीर की चाहत हर किसी की होती है। हालांकि, रोजाना की व्यस्त जिंदगी के कारण अपनी हेल्थ का ख्याल बहुत कम लोग रख पाते हैं।

शरीर फिट और हेल्दी ना होने के कारण बहुत सी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

पुरुषों में लगातार स्ट्रेस, एंग्जाइटी, वर्कलोड आदि के कारण यौन स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है।

यौन स्वास्थ्य खराब होने पर व्यक्ति को शीघ्रपतन, इरेक्टाइल डिस्फंशन आदि की समस्या होने लगती है।

ऐसे में कई लोग यह सलाह देते हैं कि जिम जाने और दिनचर्या नियमित करने, सही डाइट लेने से यह समस्या खत्म हो सकती है।

ऐसे में सवाल यह आता है कि क्या सच में जिम करने से सेक्स पावर बढ़ती है।

इसका जवाब डॉ. क्यूटरस ने शुभाकंर मिश्रा के पॉडकास्ट में दिया है।

उनसे शुभाकंर मिश्रा ने पूछा कि क्या जिम जाने से सेक्स पावर बढ़ती है। इसका जवाब देते हुए डॉ. क्यूटरस ने कहा कि- "जिम करने से आपका प्लेविक फ्लोर स्ट्रॉन्ग हो सकता है तो आपका स्टेमिना बढ़ सकता है।"

उन्होंने यह भी कहा कि "जो लोग घबराते हैं कि प्रोटीन पाउडर लेने से सेक्सुअल स्टेमिना कम हो जाएगा, प्रोटीन ओवरलोड हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा- एक्सरसाइजेस आपके सेक्सुअल पर्फार्मेंस के लिए काफी अच्छी होती हैं।"

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।

