By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 22, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
क्या केला खाने से स्पर्म काउंट बढ़ता है?
केले में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। रोजाना इसका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है।
केले में पोषक तत्व
केला इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर की तरह भी काम करता है। यही वजह है कि कई बार धावक और खिलाड़ी थकने के बाद केले का सेवन करते हैं।
एनर्जी बूस्टर
रोजाना केले का सेवन करने से त्वचा में निखार आता है।
त्वचा में निखार लाए
केला शरीर को मजबूत बनाने में भी लाभकारी माना जाता है।
शरीर को मजबूत बनाए
रोजाना केले का सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है।
इम्यूनिटी बूस्ट करे
केले में पोटेशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो खून के बहाव को सही करती है, जिससे ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होती।
ब्लड प्रेशर दुरुस्त रखे
रोजाना केले का सेवन करना यौन स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर माना जाता है।
यौन स्वास्थ्य
पुरुषों के यौन स्वास्थ्य को बेहतर करने में केला लाभकारी है।
पुरुषों का यौन स्वास्थ्य बेहतर
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, केला खाने से स्पर्म काउंट में सुधार होता है। इसमें विटामिन B6 और पोटेशियम होते हैं, जो स्पर्म काउंट को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
स्पर्म काउंट बढ़ाने में मददगार
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
