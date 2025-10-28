By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 27, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trensing
क्या सच में शराब पीने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है?
क्या शराब पीने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है? कई लोग मानते हैं कि एक-दो ड्रिंक के बाद डर कम होता है, बोलने की हिम्मत आती है। लेकिन क्या ये सच है? आइए, विज्ञान और मनोविज्ञान के आधार पर जानें।
शराब
शराब पीने से मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज होता है, जो खुशी और आत्मविश्वास का अहसास देता है। सामाजिक डर कम होता है, लेकिन यह अस्थायी है। विज्ञान कहता है - यह कॉन्फिडेंस नहीं, भ्रम है।
कॉन्फिडेंस का भ्रम
शराब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को धीमा करती है। GABA न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ता है, जो चिंता कम करता है। फ्रंटल लोब (निर्णय लेने वाला हिस्सा) कमजोर पड़ता है, जिससे लगता है कॉन्फिडेंस बढ़ गया।
मस्तिष्क पर प्रभाव
शराब सामाजिक बाधाएं हटाती है। लोग बिना डर बोलते, नाचते, हंसते हैं। लेकिन यह असली कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि नशे का असर होता है। ज्यादा पीने से आक्रामकता भी बढ़ सकती है।
क्यों बोल्ड लगते हैं?
शराब से निर्णय लेने की क्षमता कम होती है। लोग जोखिम भरे काम करते हैं – जैसे तेज ड्राइविंग या गलत व्यवहार। यह कॉन्फिडेंस नहीं, लापरवाही है।
खतरनाक साइड इफेक्ट्स
शराब का असर खत्म होने पर कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। लेकिन इससे चिंता, डिप्रेशन बढ़ सकता है। बार-बार शराब पर निर्भरता आत्मविश्वास को कमजोर करती है।
मनोवैज्ञानिक प्रभाव
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की स्टडी के मुताबिक, शराब से अस्थायी कॉन्फिडेंस मिलता है, लेकिन लंबे समय में मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। शराब छोड़ने से असली आत्मविश्वास बढ़ता है।
वैज्ञानिक अध्ययन
मेडिटेशन, व्यायाम, सकारात्मक सोच असली कॉन्फिडेंस देती है। सामाजिक कौशल सीखें। शराब पर निर्भरता छोड़ें, आत्मविश्वास बढ़ाएं।
बिना शराब कॉन्फिडेंट बनें
लोग मानते हैं शराब से बोल्डनेस आती है। हकीकत यह है ऐसा मस्तिष्क की कमजोरी से होता है। असली कॉन्फिडेंस आत्मनियंत्रण और मेहनत से आता है।
सामाजिक मिथक
शराब अस्थायी कॉन्फिडेंस देती है, लेकिन यह भ्रम है। स्वास्थ्य, रिश्ते, निर्णय पर बुरा असर पड़ता है।
सच जानें, स्वस्थ रहें
धरती पर रेंगता ही नहीं हवा में उड़ता है ये सांप, जानिए इसका रहस्य
Click Here