By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 29, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Trending

क्‍या पागल कुत्ते की पूंछ सीधी होती है? जानें सच्चाई

अक्सर लोग कुत्तों को लेकर मन में कई भ्रम पाल कर रख लेते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि जिन कुत्तों की पूंछ सीधी होती है, वो पागल होते हैं। 

कुत्ते को लेकर भ्रम

लेकिन क्या यह सच है कि जिन कुत्तों की पूंछ सीधी होती है, वो पागल होते हैं। पागल कुत्ते और सामान्य कुत्तों में कुछ अंतर नजर आ जाते हैं। 

पागल कुत्तों की पूंछ

एक्सपर्ट्स के मुताबिक कई कुत्तों की प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनकी पूंछ सीधी होती है।

सीधी होती है पूंछ

इनमें से एक नाम जर्मन शेफर्ड का है। दरअसल, इस कुत्ते की पूंछ एकदम सीधी होती है।

जर्मन शेफर्ड

सीधी पूंछ की वजह से ये पागल नहीं होते हैं। बल्कि जर्मन शेफर्ड काफी समझदार कुत्ते माने जाते हैं।

समझदार

बताते चलें कि कुछ कुत्तों की पूंछ उनकी भावनाएं व्यक्त करती हैं। 

भावनाएं

यदि कुत्ता जल्दी-जल्दी इधर उधर भाग रहा है, तो वो अपनी पूंछ सीधा करके उससे बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है।

बैलेंस बनाने की कोशिश

वहीं, यदि कुत्ता अपनी पूंछ को दाईं ओर ज्यादा हिलाता है, तो इसका अर्थ है कि वो ज्यादा खुश या एक्साइटेड है।

दाईं ओर पूंछ हिलाना

यदि कुत्ता अपनी पूंछ को बाईं ओर ज्यादा हिलाता है, तो वो चिंता में है।

बाईं ओर हिलाने का अर्थ

वहीं, जब कुत्ता पागल हो जाता है, तो किसी-किसी कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाती है।

कुछ कुत्तों की पूंछ सीधी

दुनिया में सबसे ज्यादा कुत्ते किस देश में है?

 Click Here