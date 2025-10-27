By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 27, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
रातभर में गायब हो जाएगी सूखी खांसी, ट्राई करें ये नुस्खा
गर्मी से सर्दी वाले मौसम के बीच का सीजन कई बीमारियां लेकर आता है। बुखार, खांसी, जुकाम आम समस्या हो जाती है। बच्चे से बूढ़े तक इससे परेशान रहते हैं।
सर्दी-जुकाम
आजकल कफ वाली खांसी के बजाय सूखी खांसी ज्यादा लोगों को तंग कर रही है। सूखी खांसी में गला दर्द होने लगता है और ये लंबे समय तक रहती है।
सूखी खांसी
सूखी खांसी के लिए डॉक्टर ने एक घरेलू नुस्खा बताया है, जो काफी असरदार और कारगर साबित हुआ है। चलिए आपको बताते हैं।
घरेलू नुस्खा
शहद में कई एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो गले की खराश, खांसी, जुकाम में राहत दिलाते हैं। शहद की तासीर गर्म होती है।
शहद
काला नमक भी सर्दी-खांसी में आराम देता है और इसे पानी में मिलाकर पीने या भाप लेने से कफिंग दूर होती है।
काला नमक
क्या करें
1 चम्मच शहद में चुटकी भर काला नमक मिलाएं। अब इसे उंगली से चाटते रहें। रात में सोने से पहले इसे खाना है।
कफिंग होगी दूर
शहद-काला नमक वाला नुस्खा 2-3 बार करने से आपकी सूखी खांसी बिल्कुल दूर हो जाएगी। बलगम बाहर आ जायेगा।
नमक पानी
अगर बलगम वाली समस्या है, तो गुनगुने पानी में काला नमक डालकर गरारा करें और पिएं। इससे भी कफ बाहर निकल आयेगा।
मुलेठी का पानी पीने के 6 जबरदस्त फायदे
Click Here