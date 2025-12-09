By Deepali Srivastava
PUBLISHED December 09, 2025
डॉक्टर ने गिनाए सुबह बासी रोटी खाने के 6 जबरदस्त फायदे
रात की बची रोटी पहले के लोग खाकर काम पर निकल जाते थे। अब लोग सुबह नाश्ते में प्रोटीन शेक या फिर पराठा खाना पसंद करते हैं।
बासी रोटी
बासी रोटी में फाइबर, विटामिन बी, आयरन और प्रोबायोटिक्स होते हैं। ये तत्व शरीर व पेट के लिए फायदेमंद होते हैं।
पोषक तत्व
नोएडा फोर्टिस अस्पताल के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुण सक्सेना ने सुबह नाश्ते में बासी रोटी खाने के कुछ जबरदस्त फायदे गिनाए हैं।
डॉक्टर ने बताए फायदे
बासी रोटी में फायबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत करता है। इससे कब्ज, गैस की समस्या नहीं होती। इसका रेजिस्टेंट स्टार्च पेट के लिए अच्छा होता है।
पाचन तंत्र
आप डायबिटीज के पेशेंट हैं या फिर आपका ब्लड शुगर हाई रहता है। तो नाश्ते में बासी रोटी खाएं। इसमें मौजूद तत्व ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखते हैं।
ब्लड शुगर
वेट लॉस
बासी रोटी पेट को लंबे समय तक भरा रखती है और इससे बार-बार खाने की क्रेविंग नहीं होती। ऐसे में आप वेट लॉस कर सकते हैं। इससे मोटापा भी कंट्रोल में रहता है।
इम्यूनिटी बूस्टर
बासी रोटी में नेचुरल प्रीबायोटिक्स होते हैं, जो शरीर में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। सर्दी में खांसी-जुकाम से बचे रहेंगे।
हार्ट के लिए
अगर आप नाश्ते में बासी रोटी खाते हैं, तो दिल का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और बीपी कंट्रोल में रहती है।
खाने का तरीका
बासी रोटी को आप तवे पर हल्का घी लगाकर सेंक लें और फिर खाएं। इसके अलावा किसी सब्जी के साथ ऐसे ही खाएं। साथ में दही भी खा सकते हैं।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
