By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 25, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
क्या आप जानते हैं खून का रंग लाल ही क्यों होता है?
खून हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी चीज है। इसके बिना जीवन संभव नहीं हो सकता है। खून का रंग लाल होता है।
क्या आपने कभी सोचा है, आखिर खून का रंग लाल ही क्यों होता है।
अगर इस बारे में नहीं जानते और जानना चाहते हैं तो आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
रक्त हमारे शरीर का ऐसा तरल पदार्थ है जो कोशिकाओं में बहता है।
यह शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है।
इंसान के शरीर में खून दो प्रकार से मौजूद होता है। रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स।
रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन नामक मॉलीक्यूल होता है, जो शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने में मददगार है।
हीमोग्लोबिन में हीम समूह होता है। इसी हीम समूह के कारण हमारी लाल रक्त कोशिकाएं लाल होती हैं।
इसका मतलब यह है कि रक्त में मौजूद लाखों लाल कोशिकाओं के हीमोग्लोबिन मॉलीक्यूल के हीम समूहों के कारण खून का रंग लाल होता है।
