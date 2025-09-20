By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 20, 2025
क्या आप जानते हैं भारत में सबसे ज्यादा नदियां किस राज्य में हैं?
भारत प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर देश है।
भारत
यहां नदी, पहाड़, झरने, झील आदि पर्याप्त संख्या में पाए जाते हैं।
नदी पहाड़ झील झरनों वाला देश
भारत के लगभग हर राज्य से कोई ना कोई नदी बहती है।
हर राज्य में बहती हैं नदियां
इस देश में हजारों नदियां बहती हैं।
हजारों नदियां
नदियां भारत की पानी की जरूरतों को पूरा करने का एक अहम माध्यम है।
भारत की जल आपूर्ति का अहम हिस्सा
क्या आप जानते हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं।
सबसे ज्यादा किस राज्य में
अगर नहीं, तो आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
जानिए
भारत में सबसे ज्यादा नदियां अगर किसी प्रदेश में बहती हैं तो वह कोई और प्रदेश नहीं, बल्कि देश का हृदय प्रदेश मध्य प्रेदश है।
मध्य प्रदेश
जी हां, सही पढ़ा आपने। भारत में सबसे ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश में बहती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यहां कुल 207 छोटी-बड़ी नदियां बहती हैं। इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है।
200 से अधिक नदियां
