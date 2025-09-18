भारत प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण देश है। यहां नदियां, पहाड़, झील, मैदान, समुद्र आदि पर्याप्त संख्या में हैं।
भारत में प्राकृतिक संसाधन
क्या आपको पता है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अगर नहीं पता तो आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
भारत की सबसे बड़ी झील
क्षेत्रफल के अनुसार भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है।
चिल्का झील
यह ओडिशा राज्य में स्थित है। यह झील एक खारे पानी की झील है।
ओडिशा में है चिल्का
यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है।
सबसे बड़े खारे पानी की झील
चिल्का झील ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजम जिलों में फैली हुई है।
इन जिलों में फैली है
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह एक लैगून है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लैगून किसी विस्तृत जलस्रोत जैसे समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है जो किसी पतली स्थलीय पेटी या अवरोध द्वारा सागर से थोड़ा अथवा पूरी तरह अलग होता है।
लैगून
चिल्का झील लगभग 70 किलोमीटर लम्बी तथा 30 किलोमीटर चौड़ी है। इसका क्षेत्रफल 1,165 वर्ग किमी से अधिक है।
चिल्का झील का क्षेत्रफल
इस झील की खास बात यह है कि दिसंबर से जून तक इसका पानी खारा रहता है, लेकिन वर्षा ऋतु में इसका पानी मीठा हो जाता है।