By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 05, 2025
यूपी का वो जिला, जो दो राज्यों में आता है, नाम जानते हैं आप?
उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जो कि 240928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
चौथा बड़ा राज्य
लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जिला है, जो दो राज्यों में फैला हुआ है।
2 राज्यों में फैला है यह जिला
इस जिले का नाम चित्रकूट है। यह न केवल अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है।
चित्रकूट
चित्रकूट यूपी और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में स्थित है।
स्थित
चित्रकूट उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले और मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है और यह उत्तरी विंध्य पर्वतमाला का हिस्सा है।
हिस्सा
यहां पर चार तहसीलें कर्वी, मऊ, मानिकपुर और राजापुर हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में हैं।
तहसीलें
वहीं, चित्रकूट नगर मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है।
चित्रकूट नगर
चित्रकूट का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है और इसे भारत के सबसे प्राचीन व पवित्र तीर्थस्थलों में से एक माना जाता है।
धार्मिक महत्व
आपको बता दें कि तुलसीदास और संत कबीर का भी संबंध चित्रकूट जिले से है।
संबंध
कहा जाता है कि यहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने साढ़े ग्यारह वर्ष के वनवास के दौरान समय बिताया था।
रामायण से संबंध
