By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 06, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Faith

महामृत्युंजय मंत्र का मतलब जानते हैं आप?

शास्त्रों में भगवान शिव के कई प्रभावशाली मंत्रों के बारे में बताया गया है। इन्हीं में से एक महामृत्युंजय मंत्र है।

महामृत्युंजय मंत्र

ऐसा माना जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को लंबी उम्र, स्वास्थ्य और खुशहाली का आशीर्वाद मिलता है।

मंत्र से लाभ

अगर आप भय, रोग और अकाल मृत्यु से बचना चाहते हैं, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बेहद लाभकारी हो सकता है। 

भय से मुक्ति

इस मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी मिलता है। चलिए जानते हैं इस मंत्र का हिंदी मतलब क्या है। 

मंत्र का अर्थ

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥

महामृत्युंजय मंत्र

हिंदी में इसका अर्थ है कि इस पूरे संसार के पालनहार, तीन नेत्र वाले भगवान शिव की हम पूजा करते हैं। 

अर्थ

इस पूरे विश्व में सुगंध फैलाने वाले भगवान शंकर हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्ति प्रदान करें, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए।

मोक्ष की प्राप्ति

रोज रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप करने से अकाल मृत्यु (असमय मौत) का डर दूर होता है। साथ ही कुंडली के दूसरे बुरे रोग भी शांत होते हैं।

नियम

शिवलिंग का अभिषेक करते हुए इस मंत्र का जाप करना बेहद शुभ माना जाता है। 

अभिषेक के वक्त

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

