क्या आप कच्ची घानी का मतलब जानते हैं?
आपने कच्ची घानी का सरसों तेल के बारे में सुना होगा या किराने की दुकान पर बिकने वाले तेल के डिब्बे में जरूर पढ़ा होगा।
कच्ची घानी
लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की ये कच्ची घानी का क्या मतलब होता है? चलिए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं।
क्या अर्थ
कच्ची घानी एक पारंपरिक तेल निकालने की विधि है। क्योंकि पुराने जमाने में मशीनें नहीं होती थी।
तेल निकालने की विधि
ऐसे में तब लकड़ी या पत्थर के कोल्हू से बैल या हाथ से बीजों से तेल निकाला जाता था।
लकड़ी या कोल्हू
इस मशीन या प्रक्रिया को ही घानी कहा जाता था और कच्ची का मतलब बिना गर्म किए।
बिना गर्म किए
ऐसे में कच्ची घानी तेल का अर्थ होता है ऐसा तेल जो पारंपरिक तरीके से निकाला गया हो, जिससे उसमें मौजूद पोषक तत्व और फ्लेवर नष्ट न हों।
नष्ट नहीं होते पोषक तत्व
इस प्रक्रिया से विशेष रूप से भारत में सरसों के तेल, नारियल तेल और अन्य बीजों से तेल निकाले जाते थे।
भारत में सरसों तेल
कच्ची घानी के तेल में की स्वास्थ्य लाभ होते हैं, क्योंकि इसमें कम तापमान पर तेल निकाला जाता है, जिससे तेल के पोषक तत्व और स्वाद बरकरार रहे।
स्वाद बरकरार
तेल निकालने के लिए पहले बीज को साफ करते हैं, फिर उन्हें लकड़ी की घानी में डाला जाता है। बैल के द्वारा इस धीरे-धीरे घुमाते हैं।
विधि
ऐसे में तेल धीरे-धीरे निकलता है बिनी किसी रासायनिक क्रिया के।
रासायनिक क्रिया
