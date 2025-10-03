By Mohit
PUBLISHED Oct 3, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

​​केएल राहुल का पूरा नाम जानते हैं आप?

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहले टेस्ट मैच में शतकीय पारी खेली।

शतकीय पारी

Source: Insta

केएल राहुल ने 197 गेंद में 100 रन बनाए। पारी के दौरान केएल ने कुल 12 चौके भी जड़े। ये केएल के टेस्ट करियर का 11वां शतक है।

11वां शतक

Source: Insta

18 अप्रैल 1992 को बेंगलुरु में जन्मे राहुल अपने प्रशंसकों के बीच ‘केएल' नाम से मशहूर हैं।

बेंगलुरु में जन्म

Source: Insta

आज हम आपको केएल राहुल का पूरा नाम क्या और उनका नाम किस पूर्व क्रिकेटर के नाम पर रखा गया था इसकी जानकारी दे रहे हैं।

आइए जानते हैं

Source: Insta

सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि केएल राहुल के पिता लोकनाथ पूर्व भारतीय महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के बेटे रोहन गावस्कर के नाम पर अपने बेटे का नाम रखना चाहते थे।

गावस्कर संग कनेक्शन

Source: Insta

केएल राहुल के पिता से एक चूक हो गई थी। दरअसल उन्हें लगा था कि गावस्कर के बेटे का नाम राहुल है। ऐसे में उन्होंने बेटे को केएल राहुल नाम दे दिया।

हो गई थी चूक

Source: Insta

आपको बता दें कि केएल राहुल का पूरा नाम कन्नौर लोकेश राहुल है।

ये है पूरा नाम

Source: Insta

केएल राहुल अबतक 63 टेस्ट मैच, 85 वनडे मैच, 72 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 145 आईपीएल मैच खेल चुके हैं।

खेल चुके इतने मैच

Source: Insta

केएल ने टेस्ट में 3789 रन, वनडे फार्मैट में 3043 रन, टी-20 इंटरनेशनल में 2265 रन और आईपीएल में 5222 रन बनाए हैं।

कुल रन

Source: Insta

अभिषेक शर्मा की बहन की शादी, तस्वीरें

 Click Here