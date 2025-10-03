By Mohit
PUBLISHED Oct 3, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
केएल राहुल का पूरा नाम जानते हैं आप?
भारतीय
विकेटकीपर
बल्लेबाज
केएल
राहुल ने
वेस्टइंडीज
के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहले
टेस्ट
मैच में
शतकीय
पारी खेली।
शतकीय पारी
Source: Insta
केएल
राहुल ने 197 गेंद में 100 रन बनाए। पारी के दौरान
केएल
ने कुल 12 चौके भी जड़े। ये
केएल
के
टेस्ट
करियर
का 11वां शतक है।
11वां शतक
Source: Insta
18 अप्रैल 1992 को
बेंगलुरु
में जन्मे राहुल अपने प्रशंसकों के बीच ‘
केएल
' नाम से मशहूर हैं।
बेंगलुरु
में जन्म
Source: Insta
आज हम आपको
केएल
राहुल का पूरा नाम क्या और उनका नाम किस पूर्व क्रिकेटर के नाम पर रखा गया था इसकी जानकारी दे रहे हैं।
आइए जानते हैं
Source: Insta
सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि
केएल
राहुल के पिता लोकनाथ पूर्व भारतीय महान बल्लेबाज सुनील
गावस्कर
के बेटे
रोहन
गावस्कर
के नाम पर अपने बेटे का नाम रखना चाहते थे।
गावस्कर संग कनेक्शन
Source: Insta
केएल
राहुल के पिता से एक चूक हो गई थी। दरअसल उन्हें लगा था कि
गावस्कर
के बेटे का नाम राहुल है। ऐसे में उन्होंने बेटे को
केएल
राहुल नाम दे दिया।
हो गई थी चूक
Source: Insta
आपको बता दें कि
केएल
राहुल का पूरा नाम
कन्नौर
लोकेश राहुल है।
ये है पूरा नाम
Source: Insta
केएल
राहुल
अबतक
63
टेस्ट
मैच, 85
वनडे
मैच, 72 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 145
आईपीएल
मैच खेल चुके हैं।
खेल चुके इतने मैच
Source: Insta
केएल
ने
टेस्ट
में 3789 रन,
वनडे
फार्मैट
में 3043 रन, टी-20 इंटरनेशनल में 2265 रन और
आईपीएल
में 5222 रन बनाए हैं।
कुल रन
Source: Insta
अभिषेक शर्मा की बहन की शादी, तस्वीरें
Click Here