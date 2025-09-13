By Dheeraj Pal
September 13, 2025
PNR का फुल फॉर्म जानते हैं आप?
भारतीय रेलवे हर दिन करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचती है।
इसलिए इसे देश की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। आपने भी कभी न कभी ट्रेन में सफर का अनुभव जरूर किया होगा।
ट्रेन में सफर करने के लिए आपने ऑनलाइन टिकट लिया ही होगा या फिर रेलवे के काउंटर पर जाकर रिजर्वेशन कराया होगा
टिकट में एक 10 अंकों वाला नंबर होता है। यही है PNR नंबर।
यही नंबर डाल कर आप अपने टिकट की डिटेल चेक कर सकते हैं।
पीएनआर स्टेटस चेक से आपका टिकट कन्फर्म है कि नहीं, ट्रेन की टाइमिंग के बारे में पता चलेगा।
इतना ही नहीं इससे किस स्टेशन से रिजर्वेशन, किस स्टेशन तक के लिए रिजर्वेशन जैसी जानकारी मिलती है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि PNR का फुल फॉर्म क्या है? चलिए इस बारे में जानते हैं।
PNR का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड जिसमें एक या ज्यादा पैसेंजर्स की जानकारी रिकॉर्ड रहती है।
