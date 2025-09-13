By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 13, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Trending

PNR का फुल फॉर्म जानते हैं आप?

भारतीय रेलवे हर दिन करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचती है।

भारतीय रेलवे

इसलिए इसे देश की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। आपने भी कभी न कभी ट्रेन में सफर का अनुभव जरूर किया होगा।

लाइफ लाइन

ट्रेन में सफर करने के लिए आपने ऑनलाइन टिकट लिया ही होगा या फिर रेलवे के काउंटर पर जाकर रिजर्वेशन कराया होगा

टिकट रिजर्वेशन

टिकट में एक 10 अंकों वाला नंबर होता है। यही है PNR नंबर।

PNR नंबर

यही नंबर डाल कर आप अपने टिकट की डिटेल चेक कर सकते हैं।

डिटेल चेक

पीएनआर स्‍टेटस चेक से आपका टिकट कन्‍फर्म है कि नहीं, ट्रेन की टाइमिंग के बारे में पता चलेगा। 

क्या पता चलता है

इतना ही नहीं इससे किस स्‍टेशन से रिजर्वेशन, किस स्‍टेशन तक के लिए रिजर्वेशन जैसी जानकारी मिलती है।

जानकारी

लेकिन क्या आप जानते हैं कि PNR का फुल फॉर्म क्या है? चलिए इस बारे में जानते हैं। 

फुल फॉर्म

PNR का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड जिसमें एक या ज्‍यादा पैसेंजर्स की जानकारी रिकॉर्ड रहती है।

जानकारी

चकबंदी, हदबंदी और जमाबंदी में क्या अंतर है?

 Click Here