By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
क्या जुड़वां जन्में बच्चों का फिंगरप्रिंट भी मैच करता है?
जुड़वां बच्चे अक्सर एक जैसे दिखते हैं, लेकिन क्या उनके फिंगरप्रिंट भी एक जैसे होते हैं? आइए इस वैज्ञानिक रहस्य को समझें।
जुड़वां बच्चे
जुड़वां बच्चे दो प्रकार के होते हैं: एकसमान (मोनोजाइगोटिक) और गैर-एकरूप (डाइजाइगोटिक)। एकसमान जुड़वां एक ही निषेचित अंडे से बनते हैं।
जुड़वां बच्चों के प्रकार
फिंगरप्रिंट त्वचा की रेखाएं हैं जो हर व्यक्ति में अद्वितीय होती हैं। ये गर्भ में विकसित होती हैं और जीवन भर नहीं बदलती हैं।
फिंगरप्रिंट क्या हैं?
एकसमान जुड़वां का डीएनए लगभग एक जैसा होता है, लेकिन उनके फिंगरप्रिंट पूरी तरह मेल नहीं खाते। ये गर्भ में पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होते हैं।
एकसमान जुड़वां
फिंगरप्रिंट गर्भावस्था के 10-16 हफ्तों में बनते हैं। दबाव, रक्त प्रवाह और गर्भाशय की स्थिति प्रत्येक जुड़वां के फिंगरप्रिंट को अलग करती है।
गर्भ में बनता है फिंगरप्रिंट
विज्ञान के अनुसार, एकसमान जुड़वां के फिंगरप्रिंट में समानताएं हो सकती हैं, लेकिन सूक्ष्म अंतर हमेशा मौजूद रहते हैं।
वैज्ञानिक तथ्य
गैर-एकरूप जुड़वां, जो अलग-अलग अंडों से बनते हैं, के फिंगरप्रिंट पूरी तरह अलग होते हैं, जैसे सामान्य भाई-बहनों के।
गैर-एकरूप: पूरी तरह अलग
फिंगरप्रिंट की अद्वितीयता के कारण इनका उपयोग अपराध जांच, बायोमेट्रिक्स और पहचान में होता है, चाहे जुड़वां हों या नहीं।
फिंगरप्रिंट: पहचान का आधार
एकसमान जुड़वां के फिंगरप्रिंट पैटर्न (लूप, व्हर्ल) समान हो सकते हैं, लेकिन रिज डिटेल्स अलग होती हैं। यह प्रकृति का अनोखा चमत्कार है।
फिंगरप्रिंट के अनोखे तथ्य
जुड़वां बच्चों के फिंगरप्रिंट कभी पूरी तरह मेल नहीं खाते हैं। यह प्रकृति की अनोखी रचना है, जो हर व्यक्ति को विशेष बनाती है।
अनोखी पहचान
बिच्छू और सांप में सबसे ज्यादा किसका जहर खतरनाक होता है?
Click Here