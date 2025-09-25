By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 24, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
क्या ट्रांसजेंडर महिलाओं को पीरियड्स आते हैं?
क्या ट्रांसजेंडर महिलाओं को पीरियड्स आते हैं, यह एक ऐसा सवाल है जिसका ज्यादातर लोग जवाब जानना चाहते होंगे।
ट्रांसजेंडर महिलाओं को पीरियड्स आते हैं?
Pic Credit: Social Media
इस सवाल का जवाब लड़का से लड़की बनी क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर ने एक इंस्टाग्राम वीडियो के माध्यम से दिया है।
पूर्व क्रिकेटर की बेटी ने बताया
Pic Credit: Social Media
उन्होंने अपने वीडियो में ट्रांसजेंडर महिलाओं को पीरियड्स आते हैं या नहीं, इस सवाल के जवाब में क्या कुछ कहा आइए आपको बताते हैं।
क्या कहा जानिए
Pic Credit: Social Media
अनाया बांगर ने 'क्या ट्रांसजेंडर्स को भी पीरियड्स होते हैं?' सवाल का बड़े ही विस्तार से जवाब दिया है।
खुलकर दिया जवाब
Video Credit: Social Media
अनाया बांगर ने बताया कि ट्रांसजेंडर्स को पीरियड्स नहीं होते हैं।
ट्रांसजेंडर्स को पीरियड्स नहीं होते
Pic Credit: Social Media
उन्होंने कारण बताते हुए कहा कि- ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रांसजेंडर महिलाओं के शरीर की संरचना और जैविक प्रक्रिया, जन्म से महिला शरीर से अलग होती है।
ये बताया कारण
Pic Credit: Social Media
उन्होंने कहा कि- ट्रांसजेंडर महिलाओं की ना तो ओवरी होती है और ना ही गर्भाशय।
गर्भाशय और ओवरी का अभाव
Pic Credit: Social Media
अनाया ने बताया कि ओवरी और गर्भाशय ना होने के कारण ट्रांसजेंडर महिलाओं को पीरियड्स नहीं होते हैं।
इसलिए नहीं होते पीरिडयड्स
Pic Credit: Social Media
अनाया ने यह भी कहा कि कई लोग ट्रांसजेंडर का मतलब पूरी तरह महिला जैसी सभी शारीरिक प्रक्रियाओं से जोड़कर देखते हैं, जबकि सच्चाई इससे काफी अलग है।
पूरी तरह महिला ना समझें
Pic Credit: Social Media
ये हैं वानिंदु हसरंगा की वाइफ विंदिया
Click Here