क्या ट्रांसजेंडर महिलाओं को पीरियड्स आते हैं?

क्या ट्रांसजेंडर महिलाओं को पीरियड्स आते हैं, यह एक ऐसा सवाल है जिसका ज्यादातर लोग जवाब जानना चाहते होंगे।

ट्रांसजेंडर महिलाओं को पीरियड्स आते हैं?

इस सवाल का जवाब लड़का से लड़की बनी क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर ने एक इंस्टाग्राम वीडियो के माध्यम से दिया है।

पूर्व क्रिकेटर की बेटी ने बताया

उन्होंने अपने वीडियो में ट्रांसजेंडर महिलाओं को पीरियड्स आते हैं या नहीं, इस सवाल के जवाब में क्या कुछ कहा आइए आपको बताते हैं।

क्या कहा जानिए

अनाया बांगर ने 'क्या ट्रांसजेंडर्स को भी पीरियड्स होते हैं?' सवाल का बड़े ही विस्तार से जवाब दिया है।

खुलकर दिया जवाब

अनाया बांगर ने बताया कि ट्रांसजेंडर्स को पीरियड्स नहीं होते हैं। 

ट्रांसजेंडर्स को पीरियड्स नहीं होते

उन्होंने कारण बताते हुए कहा कि- ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रांसजेंडर महिलाओं के शरीर की संरचना और जैविक प्रक्रिया, जन्म से महिला शरीर से अलग होती है।

ये बताया कारण

उन्होंने कहा कि- ट्रांसजेंडर महिलाओं की ना तो ओवरी होती है और ना ही गर्भाशय।

गर्भाशय और ओवरी का अभाव

अनाया ने बताया कि ओवरी और गर्भाशय ना होने के कारण ट्रांसजेंडर महिलाओं को पीरियड्स नहीं होते हैं।

इसलिए नहीं होते पीरिडयड्स

अनाया ने यह भी कहा कि कई लोग ट्रांसजेंडर का मतलब पूरी तरह महिला जैसी सभी शारीरिक प्रक्रियाओं से जोड़कर देखते हैं, जबकि सच्चाई इससे काफी अलग है।

पूरी तरह महिला ना समझें

