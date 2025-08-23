By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 23, 2025
आरती की राख का करें ये उपाय, घर में आएगी खुशहाली!
हिंदू धर्म में आरती का खास महत्व होता है। बिना आरती के भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है।
आरती का महत्व
शास्त्रों के अनुसार आरती का अर्थ है पूरी श्रद्धा के साथ परमात्मा की भक्ति में डूब जाना। आरती को नीराजन भी कहा जाता है।
आरती का अर्थ
आरती हमेशा भगवान के सामने जलाई जाती है। ऐसे इसे बहुत पवित्र माना जाता है।
भगवान के सामने
आरती जलने के बाद उसकी राख बचती है। बहुत से लोग इसे बेकार समझकर फेंक देते हैं।
आरती की राख
लेकिन माना जाता है की आरती की राख सकारात्मक ऊर्जा और कई दिव्य गुणों से भरी होती है।
दिव्य गुण
ऐसे में इसे फेंकने की बजाए इसे सम्मानपूर्वक संभालकर रखना चाहिए। चलिए इससे से जुड़े उपाय के बारे में आपको बताते हैं।
उपाय
पूजा के बाद बची हुई राख को 10 दिनों तक एक साथ डिब्बे में रख लें। पवित्रता बनाए रखने के लिए इन्हें हमेशा स्वच्छ और सुरक्षित जगह पर रखें।
डिब्बे में रखें
11वें दिन इन बत्तियों को कूपर और 4 लौंग के साथ मिलाकर जलाना चाहिए।
कपूर व लौंग के साथ जलाएं
मान्यता है कि इससे उत्पन्न धुएं को पूरे घर में फैलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
सकारात्मक ऊर्जा का संचार
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
