जन्माष्टमी पर तुलसी की मंजरी से करें जुड़ा ये 1 काम, होगा धन लाभ!
हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बेहद खास महत्व होता है। यह पर्व हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है।
इस साल जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त को है। इस दिन तुलसी के दल कृष्ण जी को अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि यह उन्हें काफी प्रिय है।
यदि जन्माष्टमी पर तुलसी की मंजरी आ आए, तो इससे जुड़े कुछ विशेष उपाय करने से कृष्ण की विशेष कृपा बरसती है। चलिए जानते हैं इससे जुड़े उपाय के बारे में।
जन्माष्टमी के दिन तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में लपेटकर घर के पैसों के स्थान पर रख दें।
इस उपाय से आय में वृद्धि होती है और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है।
कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गंगाजल में तुलसी की मंजरी मिलाकर इसका पूरे घर में छिड़काव करें।
इस उपाय से घर में फैली नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता का फैलाव होता है।
जैसा कि मान्यतानुसार भगवान श्री कृष्ण को तुलसी काफी प्रिय है। ऐसे में आप जन्माष्टमी के दिन तुलसी की मंजरी को कान्हा को अर्पित करें।
इससे जीवन में सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है और भगवान का आशीर्वाद हमेशा रहेगा।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
