By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 01, 2025
देवउठनी एकादशी पर करें ये काम, दुखों का होगा नाश
देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है।
देवउठनी एकादशी
इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इस दिन व्रत का भी विधान है। क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु के योगनिद्रा से जागने का प्रतीक है।
योगनिद्रा
चार महीने की चातुर्मास अवधि के बाद जब भगवान विष्णु जागते हैं, तभी से शुभ कार्यों की शुरुआत मानी जाती है।
शुभ कार्यों की शुरुआत
देवउठनी एकादशी पर कुछ विशेष कार्य करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं इस दिन कौन से कार्य करने चाहिए।
विशेष कार्य
देवउठनी एकादशी पर तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम से कराया जाता है। इसे करने से घर में सुख-शांति, समृद्धि आती है।
तुलसी विवाह
बाधाएं दूर
जिन लोगों की शादी में बाधाएं आ रही हों, उन्हें इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन अवश्य करना चाहिए। इससे अड़चनें दूर होंगी।
दीपदान करें
देवउठनी एकादशी पर घर को दीपों से सजाना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन दीपदान करना बेहद शुभ होता है।
दान
इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, कंबल, और धन का दान करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। साथ ही इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है।
तुलसी अर्पित करें
देवउठनी एकादशी पर तुलसी को श्री हरि की पूजा में अर्पित करने पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होकर सभी कामनाएं पूरी करते हैं।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
