इस दिन करें नमक से जुड़े ये उपाय, सूर्य देव चमका देंगे किस्मत!
हिंदू धर्म में हर एक दिन किसी न किसी देव देवता को समर्पित होता है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित माना जाता है।
रविवार का दिन
इस दिन उनकी विशेष पूजा करने और सूर्य देव को अर्घ्य देने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ रविवार को कई उपाय भी करना शुभ माना जाता है।
सूर्य देव को अर्घ्य
इन्हीं में से नमक से जुड़े कुछ उपाय भी है, जिन्हें रविवार को करना विशेष रूप से फलदायी साबित हो सकता है। चलिए इन उपायों के बारे में जानते है।
नमक से जुड़े उपाय
रविवार के दिन नमक के पानी से पोंछा लगाना बहुत अच्छा होता है। समुद्री नमक और पानी मिलाकर पोंछा मारने से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है।
नमक पानी से पोंछा
रविवार को एक कटोरी में समुद्री नमक भरकर इसे अपने बाथरूम में भी रखना चाहिए। इस नमक की कटोरी को हर रविवार के दिन बदलते रहें। इससे घर में सुख-समृद्धि आती है।
सुख-समृद्धि आती
रविवार के दिन नमक का दान करना बहुत फलदायी माना जाता है। मंदिर में जाकर किसी पुजारी को नमक का दान करें। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है।
नमक का दान
शास्त्रों में बताया गया है कि भूलकर भी रविवार के दिन किसी भी व्यक्ति को नमक नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है।
नमक न खरीदें
माना जाता है कि रविवार के दिन भोजन में नमक का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इसकी बजाए आप मीठे भोजन और गुड़ का सेवन कर सकते हैं।
नमक का प्रयोग
ऐसा करने से अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। अगर रविवार के दिन नमक को त्यागना संभव न हो, तो आप इसकी जगह सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं।
शुभ फल की प्राप्ति
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
