By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 11, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
पितृदोष से मुक्ति के लिए पौष अमावस्या पर करें ये उपाय
हिंदू धर्म में पौष अमावस्या का खास महत्व होता है। इसे सबसे पवित्र दिनों में से एक गिना जाता है।
खास महत्व
पौष अमावस्या की तिथि स्नान, दान और पितरों को याद करने के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है।
शुभ दिन
मान्यता है कि इस दिन दान-पुण्य और पितरों की पूजा करने से गुजरी हुई आत्माओं को शांति मिलती है और परिवार में खुशहाली भी बनी रहती है।
लाभ
इस साल पौष अमावस्या शुक्रवार 19 दिसंबर 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन कुछ उपाय करने से पितृदोष दूर हो जाते हैं।
उपाय
पौष अमावस्या पर पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान या श्राद्ध करने से उन्हें शांति मिलती है और पितृ दोष कम होता है।
तर्पण और पिंडदान
तिल दान करें
पितरों से जुड़े कर्मकांड में तिल का खास स्थान है। पौष अमावस्या के दिन इसे दान करना शुभ माना जाता है।
दीया जलाएं
माना जाता है कि शाम को सरसों के तेल का दीया जलाकर पेड़ की परिक्रमा करने से पूर्वजों की बाधाएं कम होती हैं और आशीर्वाद मिलता है।
ऐसे जलाएं दीया
शाम को दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दीया जलाएं और अपने पूर्वजों को याद करें। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में शांति और स्थिरता आती है।
पूजा व व्रत रखें
इसके अलावा गरीबों या ब्राह्मण को खाना, अनाज, काले तिल, कंबल या कपड़े दान करें। अगर हो सके, तो व्रत रखें और भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करें।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
रोज सूर्य को अर्घ्य देने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए?
Click Here