धन-समृद्धि के लिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर करें ये उपाय
हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्र देव की विशेष पूजा की जाती है।
विशेष महत्व
साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के लिए सत्यनारायण व्रत रखा जाता है। इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा 4 दिसंबर को है।
कब है
इस दिन ज्योतिष में कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया है, जिनको करने से साधक को धन- समृद्धि की प्राप्ति होती है। चलिए कुछ उपाय जानते हैं।
क्या करें
पूर्णिमा के दिन गंगा नदी या किसी अन्य पवित्र नदी, तालाब में स्नान करना शुभ माना जाता है। साथ ही ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।
स्नान करना
पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी सूक्तम का पाठ भी करना चाहिए। कहते हैं पूर्णिमा की रात लक्ष्मी सूक्त का पाठ करने से धन बढ़ता है और गरीबी दूर हो जाती है।
लक्ष्मी सूक्त का पाठ
चंद्र देवता का दर्शन
मान्यता है कि पूर्णिमा पर चंद्र देवता का दर्शन और पूजा करने से व्यक्ति का मन संतुलित और शांत रहता है। साथ ही चंद्र दोष कुंडली में दूर होता है।
कमल करें अर्पित
कमल माता लक्ष्मी का प्रिय फूल है। इसलिए पूर्णिमा पर कमल का फूल अर्पित करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही जीवन में संपन्नता बनी रहती है।
उपाय
पूर्णिमा के दिन 11 कौड़ियां लें और उनपर पिसी हुई हल्दी लगाएं। इसके बाद इन्हें माता लक्ष्मी की पूजा में अर्पित कर दें।
धन में वृद्धि
इसके बाद विधि-विधान से मां लक्ष्मी की पूजा करें और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। साथ ही इन कौड़ियों को धन स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन में वृद्धि की प्राप्ति होती है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
