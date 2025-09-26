By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 26, 2025
दशहरा के दिन जरूर करें ये 6 काम, धन संपत्ति में होगी वृद्धि!
हर साल दशहरा का पर्व आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 2 अक्टूबर को बेहद धूमधाम से मनाया जाएगा।
दशमी तिथि
यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। दशहरा का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सारी दसों दिशाएं खुली रहती है।
शुभ दिन
दशहरा के पावन पर्व पर कुछ कार्य करना बेहद लाभदायी होता है। चलिए जानते हैं कि दशहरा के दिन कौन से कार्य करने चाहिए।
क्या करें
दशहरा के दिन लक्ष्मी सूक्त का पाठ करने से आर्थिक परेशानियां कम होती हैं और घर में धन-संपत्ति का आगमन होता है।
लक्ष्मी सूक्त का पाठ
इस दिन सुबह घर के सभी बड़ों से आशीर्वाद लें। इसी के साथ नवरात्रि के शांति कलश का पानी अपने पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी।
दूसरा काम
दशहरे के दिन कारोबार और करियर में सफलता और समृद्धि पाने के लिए शमी के पेड़ की पूजा करें। साथ ही मां दुर्गा को शमी के पत्ते अर्पित करें।
शमी पेड़ की पूजा करें
दशहरे के दिन दुर्गा हवन की राख का छिड़काव घर के चारों तरफ करें, घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा।
हवन की राख का छिड़काव
दशहरा के दिन मां दुर्गा का विसर्जन होता है। ऐसे में जब देवी की मूर्ति की विदाई हो रही हो, तो वहां माता के चरणों को नए वस्त्र से पोंछकर घर में तिजोरी में रखने से धन धान्य बना रहता है।
दुर्गा विसर्जन
इस दिन दक्षिण दिशा में चारमुखी दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह उपाय पूर्वजों और देवी-देवताओं का आशीर्वाद दिलाता है।
चारमुखी दीपक जलाएं
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
