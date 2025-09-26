By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 26, 2025
नवरात्रि की आखिरी रात कर लें ये 5 काम, प्रसन्न होंगी माता!
साल 2025 में शारदीय नवरात्रि के पर्व का समापन 1 अक्टूबर हो रहा है। 2 अक्टूबर को दशहरा का पर्व मनाया जाएगा।
नवरात्रि का समापन
शास्त्रों में नवरात्रि के आखिरी दिन को बेहद ही खास माना गया है। यह दिन देवी सिद्धिदात्री को समर्पित होता है।
समर्पित
मान्यताएं
शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि की नवमी रात को मां शक्ति स्वयं पृथ्वी पर आती हैं और भक्तों को उनकी मनोकामनाओं के अनुसार आशीर्वाद देती हैं।
जीवन में धन, सफलता, पारिवारिक सुख और शांति के लिए नवरात्रि की आखिरी रात कुछ उपायों को कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि क्या करना चाहिए।
रात्रि में करें ये काम
नवरात्रि के आखिरी दिन माता को तिल, खीर और मिश्री का भोग अर्पित करें। इस भोग को अर्पित करने से धन-संपत्ति बढ़ती है।
भोग
नवरात्रि के अंतिम दिन माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इसमें लाल चूड़ियां, बिंदी, काजल और सिंदूर शामिल करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है।
समर्पित करें ये चीजें
एक मिट्टी की दीये में नौ बत्तियां लगाकर इसमें देसी घी डालकर इसे जलाएं। इस दीपक को माता दुर्गा को अर्पित करें। ऐसा करने से ग्रहदोष शांत होता है।
दीपक जलाएं
नवरात्रि की रात घर की उत्तर दिशा में गुलाब या चंदन का इत्र छिड़कें। यह दिशा धन और देवताओं की मानी जाती है। इस उपाय से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
चदंन का इत्र
नवमी की रात माता के शक्तिशाली मंत्र ‘ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे’ का 108 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप जीवन में हर प्रकार की बाधा को दूर करता है।
मंत्र का करें जाप
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
