By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 02, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
शरद पूर्णिमा के दिन करें ये 5 उपाय, बढ़ेगा धन-वैभव!
शरद पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि होती है जिसे 'कोजागरी पूर्णिमा' भी कहते हैं।
शरद पूर्णिमा
मान्यतानुसार, इस रात को चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी किरणें अमृत के समान होती हैं। चलिए इस दिन से जुड़े कुछ उपाय जानते हैं।
चंद्रमा की किरणें
शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके लिए लोटे में पानी भरें, उसमें चावल, फूल और सफेद कपड़ा डालें और चंद्रमा की ओर मुख करके अर्पित करें।
चंद्रमा को अर्घ्य दें
माना जाता है कि ऐसा करने से चंद्र देव की कृपा मिलती है और घर में शांति, धन और सुख का वास होता है। साथ ही मानसिक तनाव भी कम होता है।
चंद्र देव की कृपा
शरद पूर्णिमा पर खीर बनाएं और रात में उसे एक खुले बर्तन जैसे मिट्टी के कुल्हड़ या चांदी के पात्र में भर दें। इस बर्तन को पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में छत पर रखें।
खीर से जुड़ा उपाय
माना जाता है कि रात भर चंद्रमा की अमृत किरणें इस खीर में समा जाती हैं। सुबह इस खीर का सेवन करें। इससे मानसिक शांति मिलती है।
खीर का सेवन करें
इस रात्रि आप'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें।
मंत्र का जाप
इस रात तुलसी के पौधे के पास एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। तुलसी माता को प्रणाम करें और अपने घर की समृद्धि और क्लेश मुक्ति के लिए प्रार्थना करें।
घी का दीपक
पूर्णिमा तिथि पर दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन चावल, दूध, चीनी, या सफेद वस्त्रों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है।
दान करें ये चीजें
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
श्री राम ने रावण को कितने बाणों में मारा था?
Click Here