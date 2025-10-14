By Navaneet Rathaur
क्या सच में सांप दुश्मन से बदला लेने के लिए अपने आंखों में फोटो रख लेते हैं?
पुरानी कहानियों और फिल्मों में सांपों को बदला लेने वाला दिखाया जाता है। क्या सांप दुश्मन का चेहरा आंखों में कैद कर लेते हैं? आइए, इस लोकप्रिय मिथक की सच्चाई जानें।
सांपों की आंखों में फोटो
लोककथाओं में कहा जाता है कि सांप को मारने पर नागिन आंखों में कातिल की फोटो देख लेती है और सात बार बदला लेती है।
मिथक की शुरुआत
ग्रामीण इलाकों में लोग मानते हैं कि सांप दुश्मन को याद रखते हैं। सांपों के द्वारा बदला लेने की धारणा सांस्कृतिक मिथकों से जुड़ी है।
क्यों फैला यह भ्रम?
सांपों में पलकें नहीं होतीं, बल्कि पारदर्शी ब्रिल आंखों को ढकती है। वे रंगों का भेदभाव कम करते हैं और गंध, कंपन से शिकार ढूंढते हैं। उनके पास चेहरा याद रखने की क्षमता नहीं होती है।
वैज्ञानिक सच्चाई
सांपों का दिमाग सरल होता है, इंसानों की तरह नियोकॉर्टेक्स नहीं। वे दुश्मन को पहचानने के लिए फोटो कैद नहीं करते हैं और ना ही बदला लेते हैं। खतरा महसूस होने पर ही हमला करते हैं।
सांपों की मेमोरी
मरे सांप की खुली आंखों में कातिल का प्रतिबिंब दिखता है, जो मिथक का आधार बना। लेकिन यह सिर्फ प्रकाश का प्रतिबिंब होता है, कोई फोटो कैप्चर नहीं।
मिथक का वैज्ञानिक कारण
सांप सामाजिक नहीं होते, ना ही पार्टनर से बदला लेते हैं। वे आत्मरक्षा में काटते हैं। फेरोमोन्स (रसायन) से गंध पहचानते हैं, लेकिन चेहरा नहीं याद रखते हैं।
सांप बदला क्यों नहीं लेते?
बॉलीवुड फिल्में जैसे 'नागिन' ने सांपों को बदला लेने वाला दिखाया, जो लोक मान्यताओं को मजबूत किया। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं, यह काल्पनिक है।
सांस्कृतिक प्रभाव
मिथक से डरने की बजाय, सांपों को दूर रखें। अगर कहीं सांप देखें तो भागें, मारने की कोशिश ना करें।
सांपों से सावधानियां
सांप आंखों में फोटो रखकर बदला नहीं लेते यह सिर्फ मिथक है। विज्ञान कहता है, वे सरल जीव हैं।
सरल जीव
