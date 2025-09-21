By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 21, 2025
सांप दूध पीते हैं या नहीं? जानिए विशेषज्ञों की राय
फिल्मों में आपने सांपों को दूध पीते हुए देखा होगा। धार्मिक मान्यताओं के कारण भी कई लोग सांप को दूध पिलाते हैं।
सांप का दूध पीना
कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या सांप सच में दूध पीते हैं? आइए जानते हैं विशेषज्ञों की राय।
सांप दूध पीते हैं या नहीं
सांपों को दूध पिलाने की घटना केवल एक भ्रांति है। जीव वैज्ञानिकों की मानें, तो सांप दूध पीते ही नहीं हैं।
सांपों का दूध पीना भ्रांति
सांप एक सरीसृप वर्ग का मांसाहारी जीव है। यह जीव अपने आहार में चूहा, मेंढक या किसी दूसरे जीवों के मांस और पक्षियों के अंडे निगल जाता है।
मांसाहारी जीव
हालांकि, सांप कभी भी अपने मर्जी से दूध नहीं पीता है। सांप अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी जरूर पीता है।
सांप नहीं पीता है दूध
सांप समेत अन्य सरीसृप जीवों के लिए दूध बहुत नुकसानदेह होता है। सरीसृप ना ही दूध का उत्पादन करते हैं और ना ही उनके शरीर में दूध पचाने वाले एंजाइम्स बनते हैं।
दूध नहीं पचा सकते सांप
भारत में खासकर नाग पंचमी के दिन सपेरे पैसों के लिए सांपों को लेकर गली-गली घूमते हैं और दूध पिलवाते हैं।
सपेरे पिलाते हैं दूध
दरअसल, सपेरे सांपों के दांत तोड़ने के साथ ही उनकी जहर की ग्रंथि भी निकाल देते हैं। इतना ही नहीं सांपों को कई दिन तक भूखा-प्यासा भी रखते हैं, ताकि दूध मिलने पर वो पी सकें।
सपेरे करते हैं ऐसा काम
सांपों को दूध पिलाने की परंपरा भारत में सदियों से है। लेकिन सांप स्वेच्छा से कभी भी दूध नहीं पीते हैं।
स्वेच्छा से नहीं पीते दूध
