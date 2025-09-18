By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 18, 2025

क्या स्नेक प्लांट पर लिपट जाते हैं सांप? जानिए सच्चाई

स्नेक प्लांट का नाम संसेविया ट्रिफसिआटा है, जिसे अक्सर लोग अपने लिविंग और बेडरूम में लगाते हैं।

स्नेक प्लांट

इस प्लांट को लेकर कहा जाता है कि इस पर सांप आकर लिपट जाता है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए जानते हैं।

सांप लिपटते हैं?

जैसा कि  इसका असली नाम संसेविया ट्रिफसिआटा है, लेकिन आम भाषा में इसे स्नेक प्लांट कहा जाता है।

आम भाषा

इसकी बनावट सांप की तरह है, जिस वजह से इसे ये नाम दिया गया है।

बनावट

इसके पत्तों पर जो डिजाइन होता है वो किसी सांप के शरीर जैसा लगता है, यही वजह है कि इसे स्नेक प्लांट कहा जाता है।

पत्तों की डिजाइन

स्नेक प्लांट हवा को प्यूरिफाई करता है।

प्यूरिफाई

इसे एक बार लगाने के बाद ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ऐसे में आप इसे घर लेकर आ सकते हैं।

मेहनत

स्नेक प्लांट भी एक ऐसा पौधा है, जो आपको हर घर में दिख जाएगा। इसे आप घर के अंदर रख सकते हैं

कहीं लगा सकते हैं

