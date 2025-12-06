By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 06, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
शाम को ना दें ये चीजें, मां लक्ष्मी होती हैं नाराज
वास्तु शास्त्र में जीवन को सुखमय बनाने के लिए कई नियम बताए गए है। इन्हीं में से कुछ नियम सुबह और शाम से जुड़े हुए हैं।
सुबह-शाम से जुड़े नियम
इन्हीं नियमों के मुताबिक सुबह और शाम के वक्त कई ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। खासकर शाम के वक्त।
शाम
शाम में कुछ कार्य करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। जैसे कि शाम को कुछ चीजें दान नहीं करना चाहिए।
ना दें ये चीजें
शाम को हल्दी किसी को भी नहीं चाहिए। वैसे हल्दी को शुभता, समृद्धि और मंगल का प्रतीक माना जाता है।
किसी को हल्दी ना दें
लेकिन मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद हल्दी देने से घर की समृद्धि और शुभ ऊर्जा कम होती है और मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं।
समृद्धि
झाड़ू न लगाएं
वास्तु शास्त्र में झाड़ू को धन की देवी लक्ष्मी से जोड़ा गया है। माना जाता है कि शाम के समय झाड़ू लगाने से धन की हानि होती है।
वजह
इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। इसलिए सूर्यास्त के बाद घर की सफाई या झाड़ू लगाने से बचना चाहिए।
सफेद चीजें ना दें
सफेद चीजें जैसे दूध, दही, चावल, चीनी शांत ऊर्जा और चंद्रमा से जुड़ी होती हैं।
आर्थिक समस्याएं
मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद इन्हें देने से भाग्य खराब होता है। साथ ही माना जाता है कि रात के समय सफेद चीजें देने से आर्थिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
